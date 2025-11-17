AI深偽直播入侵雙11！奧運明星全紅嬋、王楚欽全是受害者 中國當局出手了

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

上週11月11日「雙11」，中國各家直播帶貨平台捷報連連，然而，卻發生公眾人物遭到深偽換臉和模仿聲音，誤導消費者的事件。中國網路監管部門宣布，將嚴厲打擊深偽冒充公眾人物進行直播購物的問題。目前已有超過8700條貼文被移除，並懲治誤導消費者的1.1萬個帳號，也將追究行銷人員的責任。

中國雙11直播帶貨發生以深偽冒充公共人物而誤導消費者的狀況。（示意圖／Unsplash）

據陸媒《新湖南》報導，當地網路電商直播間曾使用幾位奧運名將聲音進行帶貨，全紅嬋、孫穎莎和王楚欽都是被深偽的「受害者」，演員溫崢嶸也表示曾遭受深偽直播詐騙。報導中列出AI深偽行銷的「三大惡行」，包含利用AI產出假商品，輔以誇大內容，或是冒充權威專家和名人帶貨，最後則是在商品詳情中使用AI生成的虛假測評，虛構使用體驗來製造口碑。



中國當局承諾將繼續採取強硬立場，保護消費者權益和公眾人物肖像權。如果投訴處理和下架措施未能有效遏制直播電商領域的侵權行為，平台將面臨處罰。多家電商平台如抖音電商和淘寶也提出警告，嚴禁商家使用AI技術仿冒特定人物和身分，後續將加強AI內容審核機制。

