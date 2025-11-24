AI深偽詐騙橫行！ 「她」成2025最具風險名人榜首

2025年最具風險網路搜尋名人TOP10排行榜中，泰勒絲（Taylor Swift）位居第一。（圖／翻攝自臉書＠TaylorSwift）

隨著人工智慧（AI）迅速發展，網路詐騙也跟著日益猖獗且多變化。其中，詐騙集團利用名人肖像、聲音，製作深偽（Deepfake）內容，誘使民眾點擊詐騙連結，進而盜取財產或個資。日前，國際知名防毒軟體公司邁克菲（McAfee）就公布了「2025年最具風險美國名人TOP10」排行榜，其中美國天后泰勒絲（Taylor Swift）排名第一。

邁克菲公司針對全球8600名民眾進行調查，結果顯示高達72%的美國人見過偽造的名人或網紅代言，其中39%的人點擊過這類廣告連結，更有10%的人遭受過金錢損失或個資被盜，平均每位受害者損失525美金（約新台幣約1萬6400元）。

專家指出，詐騙集團利用粉絲對知名藝人的單向情感連結，製造親密感，讓受害者卸下戒心；當現代AI技術強化這種真實度，更容易讓假冒名人的訊息提升欺騙性。專家提醒，民眾務必提高警覺，謹慎核實訊息來源，避免因一時信任而遭詐騙集團詐騙。

邁克菲公司提到，現代AI技術能夠以驚人的精準度模仿聲音、臉部動作，甚至是微表情，詐騙集團就藉機仿製名人聲音與臉部動作，推廣虛假產品與活動，讓受害者誤信。目前僅有29%的受訪者自認能辨識偽造內容，另21%則對辨識真實度完全沒有信心。正因如此，虛假代言、AI戀愛詐騙、假投資風潮等在網路上迅速氾濫，更成為近年網路犯罪的一大趨勢。

「2025年最具風險網路搜尋名人」TOP10排行榜（美國）：

1.泰勒絲（Taylor Swift）

2.史嘉蕾·喬韓森（Scarlett Johansson）

3.珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）

4.席德妮史威尼（Sydney Sweeney）

5.湯姆克魯斯（Tom Cruise）

6.亞歷山卓歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）

7.莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）

8.勒布朗詹姆斯（LeBron James）

9.金卡戴珊（Kim Kardashian）

10.千黛亞（Zendaya）

