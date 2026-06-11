AI減肥菜單暗藏地雷 營養師：照著吃會洗腎！

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

一名腎臟病患者的家屬透過ChatGPT生成減重菜單，卻因未說明病況，導致菜單中蛋白質攝取量嚴重超標。負責診治的醫院營養師看過菜單後直言，照著這份內容進食，患者恐將面臨洗腎風險，並呼籲腎臟病、糖尿病及三高患者，切勿在未告知病情的情況下，直接採用AI所提供的飲食建議。

一名腎臟病患者的家屬透過ChatGPT生成減重菜單，卻因未說明病況，導致菜單中蛋白質攝取量嚴重超標。 （示意圖／AI生成）

據該名營養師近日在社群平台Threads發文說明，這名腎臟病患者回診時，家人已事先使用ChatGPT規劃了一份一日減重菜單，內容包含早餐水煮蛋兩顆搭配豆漿400cc、午餐糙米飯一碗加水煮雞胸肉200g，以及燙青菜一碗。

廣告 廣告

然而，這份看似均衡的菜單，在營養師眼中卻充滿隱患。他指出，腎臟病患者每日蛋白質攝取量有嚴格上限，頂多僅能攝取五份，但光是午餐的200g雞胸肉，蛋白質份量便已超過這個標準，「照著吃就會去洗腎」，根本不適合腎病患者食用。

針對此事，網路上出現不同聲音。有網友認為，問題根源在於患者家屬下指令時未充分說明身體狀況，若能提供運動習慣、三餐飲食及相關病史，AI理應能給出更貼合個人需求的建議；該網友也分享自身經驗，表示曾將運動方式與習慣一併告知AI，確實獲得了較合理的飲食比例建議。

腎臟病患者每日蛋白質攝取量有嚴格上限，頂多僅能攝取五份。 （示意圖／AI生成）

另有網友提出，將完整體檢報告提供給AI參考後，飲食建議的品質明顯提升，他依此方式減重成功達20公斤，並強調「AI好用，但要正確使用」。此外，也有網友指出，AI在涉及醫療指示的問題上通常會給出模糊回應，懷疑該案例的家屬僅下達「請給我一日減重菜單」的簡單指令，未附帶任何病況說明。

對此，該名營養師在Threads上回應，患者家屬極有可能確實只輸入了單純的減重菜單需求，並未描述其他病況，才導致AI生成出不適合腎臟病患者的飲食內容。他再次強調，有腎臟病、糖尿病或三高問題的患者，若有減重需求，應直接諮詢診間的醫師或營養師，而非依賴AI所提供的通用建議。

營養師Gary另在社群平台分享一般民眾的減重參考原則：每天早餐食用兩顆水煮蛋、全天飲水量達2500ml、步行8000步、晚上23點前就寢，並減少糖分及油炸食物的攝取，持續一個月後，體態與體重均可望獲得改善。

更多中天新聞網報導

台大申請入學爆首起「AI眼鏡作弊案」！監考官驚覺「好燙」當場查獲

晶片恐被禁！台積電遭控侵權公司回應了

台積電遭控侵權！最嚴重晶片恐禁入美國