AI測試需求熱！旺矽、精測飆天價、穎崴強漲

[NOWnews今日新聞] 台股今（9）日早盤指數一度開高站回2萬8之上，但盤中迅速轉弱翻黑，跌近百點。不過，測試設備族群卻氣勢如虹，「探針卡三雄」旺矽、穎崴、精測全面逆勢走高，旺矽、精測盤中狂飆，寫下歷史新天價，穎崴也強漲，成為盤面新星。

千金股旺矽、穎崴、精測今日全面大漲，旺矽盤中一度飆上2375元，創出歷史新高；精測不斷走高，截至午盤已衝上2055元，重回2000元大關，也同樣創下新高，漲出一根長紅，漲幅逾9%；穎崴則強漲逾6%，表現同樣不輸另外兩檔個股。

隨著國際雲端大咖擴增AI基礎架構、Google TPU產能預期大幅上修，以及AI伺服器持續成長，三雄營運前景可期，成為多方焦點之一。

旺矽11月營收11.58億元，月增3%、年增19.4%，創下同期新高；累計前11月營收106.93億元，年增31.38%，顯示其營運規模穩健擴大。旺矽指出，國際大型雲端服務供應商（CSP）自研AI晶片與建置AI基礎設施的速度明顯加快，大量測試需求湧入，帶動整體出貨動能加速。

穎崴11月營收雖月減8.11%，但仍達6.25億元，年增高達43.54%，改寫歷年同期次高；前11月累計營收達69.29億元，年增29.69%，創同期新高。穎崴掌握AI所帶來的先進封裝測試、CPO與Chiplet技術潮流，並已布局高功耗、高頻高速與大封裝相關測試產品。公司同步擴充探針卡產能，替營運增添第二成長曲線。

精測11月營收3.99億元，年減11.9%，但前11月合併營收仍達44.15億元，年增高達40%，預期全年營收可望維持雙位數成長的目標。精測受惠HPC與AI帶動的高效能晶片需求，加上智慧手機與高階平板AP備貨力道，仍提供穩固的營收支柱。公司並持續開發AI新技術，提高測試產品組合多元性。

TrendForce預估，2023至2029年AI伺服器年複合成長率將逼近23%，到2029年出貨比重將突破24%，帶來爆量的測試與先進封裝需求。同時，美系外資大幅上修Google TPU 2027到2028年產量至500萬、700萬顆，連動台灣相關供應鏈同步受惠，其中旺矽、精測均供應TPU v7或高速傳輸零組件，成為市場矚目焦點。

