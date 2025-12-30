AI渲染「北韓版GTA 5」超真實，網笑：通緝被逮捕直接死刑

近幾年 AI 技術目前已經在各大領域中應用，遊戲業也被用在開發過程，以及實際遊戲體驗中。其中網路上也出現過不少 AI 渲染影片，靠著 AI 將遊戲畫面修改成不同的風格，不論是卡通化或是寫實真人化，都有許多的玩法。最近一就有創作者，利用 AI 技術將經典開放世界遊戲《GTA5》進行風格轉換，重新渲染出極度寫實的「北韓」版本。

AI 渲染強大，看不出來是原版 GTA5。（圖源：YouTube@Aillusory）

由專門製作 AI 渲染影片的知名 YouTube 頻道 Aillusory 上傳，靠著 AI 的強大運算，原本熟悉的洛聖都場景被轉化為北韓首都的風貌，不只是建築風格與色調煥然一新，高品質的製作水準讓不少觀眾第一眼誤以為是官方推出的新模組或是未來遊戲畫面的展示。

這段影片曝光後很快就在社群上引起討論，許多網友對 AI 捕捉到的細節感到驚訝。有人指出畫面中街道「車輛很少」這點意外符合北韓的現實狀況，並且場景中出現的韓文標語如「偉大的領袖萬歲」等語句準確度極高，已經不是過去那種隨機生成的亂碼。網友也對「北韓版 GTA」遊戲機制進行一些幽默猜想，像是：「在這裡只要有一顆星通緝，就會被整個北韓軍隊追捕」、「被逮捕不是坐牢，而是直接死刑」，以及「終極富豪的象徵就是一天能吃三餐並開著 1980 年代的賓士」。

當然，目前這類影片仍然是靠著對預先錄製好的遊戲畫面進行後製運算，還無法達到即時運算遊玩的程度，但該作品也展示了 AI 在圖形渲染與風格轉換上的巨大潛力。許多玩家對 AI 技術的前景充滿期待，認為隨著硬體與技術的進步，未來或許能真正實現「即時 AI 風格切換」的模組，讓玩家在遊戲過程中能隨意改變視覺風格，帶來的無限的想像空間。