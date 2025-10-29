AI滲透率太驚人! 瑞銀：美國3年滲透率達10% 比智慧機５年更快

AI與股市示意圖。本報繪製



AI永動機題材推升美股科技巨頭驚驚漲！ 瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮表示，今年第三季美國AI滲透率已從第二季的9.2%提升至9.7%，預計年底前將達到10%。AI產業僅用三年就有望達到這一里程碑，遠快於智慧機和電子商務。當滲透率突破10%後，採用速度往往會顯著加快。

胡俊禮指出，全球資本市場正迎來新一輪的投資熱潮。台灣憑藉强大的半導體產業和創新研發能力，穩居關鍵技術與供應鏈的重要樞紐地位。AI相關企業在未來一年有望持續受益於強勁的資本支出趨勢與市場需求。這波科技浪潮不僅推動美國科技股表現，更帶動全球股市多元化發展，為投資者帶來新的資產配置機遇。

AI產業的未來表現將取決於資本支出是否持續強勁，以及企業能否將投資有效變現。隨著「代理型AI」及「物理AI」（如機器人、自駕車）需求攀升，企業對AI基礎設施的投資將持續增加，有數據顯示在台灣和整個大中華區域中，約有接近一半的企業已經導入Agentic AI。

雖然目前AI商業化仍處於早期階段，但隨著滲透率持續提升，未來有望加速進入爆發成長期。根據美國人口普查局數據，2025年第三季美國AI滲透率已從第二季的9.2%提升至9.7%，預計年底前將達到10%。AI產業僅用三年就有望達到這一里程碑，遠快於智慧型手機（5年）及電子商務（24年）。當滲透率突破10%後，採用速度往往會顯著加快。

隨著AI產業快速發展與市場熱度持續攀升，投資者也應留意潛在風險，例如資本支出過度、產能過剩，以及金融創新可能帶來的不穩定因素。回顧1999年網路泡沫時期，市場對科技股的狂熱曾讓許多投資者陷入兩難：過早退出錯失漲幅，過晚離場則遭遇重挫。

當前AI熱潮令人振奮，但市場時機難以精準掌握，長期趨勢往往比短期波動更值得關注。投資者應專注於長期財務目標，並確保投資組合多元分散，以降低單一市場或產業波動帶來的風險。

在資產配置方面，全球股票評等已上調至「具吸引力」，面對AI驅動的市場變局，建議投資者應定期檢視資產配置，適度提高股票比重，尤其是美國、亞洲及全球科技股。同時，優質債券與黃金仍具吸引力，可作為避險與分散風險的工具。現金部位則應以流動性需求為主，剩餘資金可逐步投入多元化投資組合，參與長期市場成長。

