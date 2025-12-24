AI演員媞莉諾伍德亮相 好萊塢憂搶工作引反彈聲浪

這位留著一頭長髮，有著濃眉大眼、笑容甜美的女孩，到底是哪位明星呢？看到這些影像的人，第一時間難免產生這些疑問，不過答案是她根本不存在這個世界上。

「嗨，我是媞莉諾伍德，全球第一位AI演員，很高興遇見你。」

媞莉諾伍德（Tilly Norwood）是一家倫敦AI影像製作公司的傑作，她的臉上像鄰家女孩一樣長著雀斑，舉手投足逼真自然，不說根本難以分辨真假。她才亮相短短兩個多月，已經有經紀公司洽談簽約演出。

AI業者馮德凡爾登表示，「我們想透過媞莉探索AI的全新藝術形式，我們使用AI生成角色，她有自己的故事情節，而且她不會在傳統的電影和電視行業從事真正的工作。」

業者雖然宣稱所使用的AI訓練取材自有版權或免費的真人，媞莉不會威脅真人演員的生計，但她的出現，已經在好萊塢引發強烈反彈，

美國女星喬莉布利斯指出，「但我確實認為AI應該只是表演的輔助，而不是取代演員，因為我們想要感受人類的情感，我們想要與故事產生連結，我的意思是，這才是藝術的真諦。」

好萊塢女星柔伊莎達娜說：「我唯一擔心的是，如果我們找不到監管它的方法，我認為當我們齊心協力，了解它的用途，並制定相關法規防止濫用時，就能讓所有可能，受到影響的創作人員感到安心。」

2023年美國演員工會曾經發起長達118天的罷工，訴求之一就是反對用AI生成虛擬演員代替演出。如今媞莉的問世，更加深了他們的擔憂。但創作公司卻以工業革命為例，認為AI革命最終將帶來更多工作機會。

「我也許看起來很真實，但不需要對我感到害怕，我只是來為娛樂產業添加柴火，並用新的方法說故事。」

雖然各界對AI演員的看法不同，但隨著AI趨勢的發展，AI演員恐怕只會越來越常見。