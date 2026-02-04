AI演員襲擊好萊塢！星爵直言不知這婊子是誰：不怕被取代





AI時代日新月異，各行各業難擋科技革命演變，除了AI教主黃仁勳示警AI先淘汰3種人、且點出新世代困境「無知是關鍵」等觀點，許多名人也因為被迫與AI競爭又合作，對於模糊分工的界限表達看法，當中也包括全球影視圈重鎮美國「好萊塢」。

AI生成演員 好萊塢反應兩極

好萊塢AI藝人工作室 Xicoia，在2025年宣告運用AI生成演員「Tilly Norwood（提莉·諾伍德）」立足演藝圈，掀起影視圈關注，該AI製作公司創辦人認為「觀眾在意的是故事，而不是明星是否有心跳。合成演員時代不是即將來臨，而是已經到來」。

雖然有好萊塢有表示歡迎，但反對的人也大有人在，包括英國女星艾蜜布朗驚呼：「這太可怕了！經紀公司拜託不要這樣做，請不要奪走人類的連結」，李奧納多狄卡皮歐認為，藝術應源於人類，而非演算法。

以漫威「星爵」角色聞名的克里斯·普瑞特（Chris Pratt）對此表示，自己並未因此感到不安：「我不覺得AI會取代我」，甚至不客氣直言：「我聽過Tilly Norwood的事，我覺得那根本是胡扯。我從來沒在任何電影裡看過她，我根本不知道這婊子是誰，在真正成為現實之前，一切都只是假的」。

AI不可能取代人性？

雖然普瑞特措詞激烈，卻並未全盤否定AI發展的可能性，他認為AI在不威脅人類工作的前提下，可以幫助創作流程更有效率：「只要用在對的人手中，真的能幫助大家把故事說得更好」、「你（AI）不可能取代導演、編劇或演員身上的人性，那些來自渴望、痛苦與視野的東西，才是藝術的核心」。

AI相關法規掀關注

美國演員工會SAG-AFTRA對AI虛擬演員浪潮示警「AI演員涉及挪用表演與勞動權益問題」，並且聲明這樣的行為等於「透過演算法竊取其他真實演員的藝術創作」。



演員工會AI應對小組的成員「布蘭登布萊德利」（Brendan Bradley）則透露，工會考慮「向任何有使用虛擬演員的電影公司徵收版稅」，而這是目前所能想到最好的爛主意之一，聯合主席埃里克（Erik Passoja）也表示：「沒有哪個演員願意這樣，徵收稅金是最後的手段」，字字句句透出為AI演變競爭的擔憂心情，也掀起各界對於《人工智慧基本法》等相關法律規範的重視。





