AI灌注！緯創、緯穎11月營收超狂 年增率195%、159%

緯創、緯穎上（11）月營收，雙雙受惠於AI伺服器出貨暢旺寫下佳績。

無論是緯創還是緯穎都在大喊辦公室位子不夠坐，而究竟業績有多強？從緯創與緯穎上（11）月營收來看，雙雙受惠於AI伺服器持續放量，繳出超強成績單，緯創11月營收新台幣2,806億元、月增率51.64%、年增率194.64%，寫下單月營收新高，而緯穎表現也是不遑多讓，11月營收968.85億元、月增率6.2%、年增率158.6%，寫下單月營收次高紀錄。

在AI伺服器出貨暢旺下，緯穎、緯創大啖旺季甜頭，帶動11月營收亮眼，緯穎更在8月營收就已經寫下新高紀錄959.79億元，可見AI之旺。

從累計營收表現來看，緯創今（2025）年前11個月累計營收為1兆9,312.67億元、年增104.67%，創下自家歷年新高紀錄，而緯穎今年前11個月累計營收為8,463.72億元、年增166.34%，也是歷年同期新高。

緯創方面看好12月表現續強，出貨數字可能較11月微減，但預估今年第4季營收能站上單季最強紀錄，同時看好2025年全年營收也會寫下新高紀錄。

