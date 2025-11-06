AI火熱！市調機構：CSP資本支出2026年狂增40％ AI伺服器需求可望迎新高潮

北美一線CSP業者近日公布最新財報指引，市調機構TrendForce表示，將2025年全球八大主要CSP的CAPEX年增率從原本的61％，上修至65％，預期2026年CSP仍將維持積極的投資節奏，合計資本支出將進一步推升至6,000億美元以上、比今年大增40％，展現AI基礎建設的成長潛能。

TrendForce表示，全球八大CSP包含美系的Google、亞馬遜旗下AWS、Meta、微軟、甲骨文，以及中系的騰訊、阿里巴巴、百度，其中，Google已上調2025年CAPEX至910～930億美元，以因應AI資料中心與雲端運算需求激增，Meta亦上修2025年CAPEX至700～720億美元，並指2026年CAPEX還將顯著成長，AWS則調升2025年CAPEX至1,250億美元，微軟雖未揭露完整年度細項，但預期2026會計年度的資本支出將高於2025年。

廣告 廣告

TrendForce評估，這波CAPEX成長將激勵AI伺服器需求全面升溫，並帶動GPU／AI ASIC、記憶體、封裝材料等上游供應鏈，以及液冷散熱模組、電源供應器及系統組裝等下游業者同步擴張，驅動AI硬體生態鏈邁入新一輪結構性成長週期。

由於一線CSP的CAPEX不斷提升，TrendForce認為，將為輝達AI平台的整櫃式解決方案挹注更強的成長動能，2026年輝達GB300和VR200的合計出貨量可望優於預期，並以北美五大CSP為主要客戶，其中，甲骨文將受惠於北美政府專案、雲端AI資料庫租賃服務等需求，成長力道最大。

在輝達的推波助瀾下，TrendForce預期，2026年市場將更積極導入AI伺服器整機櫃方案，可以預見的解決方案除了輝達預計在明年下半年推出的VR200伺服器機櫃外，主要競爭對手超微也將推動Helios整櫃式方案，以超微的Venice CPU搭配MI400 GPU，Meta、甲骨文將成為首批導入Helios的業者，而Meta同時也將布局輝達平台AI伺服器機櫃與Meta自研的AI ASIC伺服器，呼應其2026年計畫CAPEX年成長65％、達1,180億美元。



回到原文

更多鏡報報導

市調機構：全球AI伺服器出貨量持續成長 輝達市占明年卻鬆動

AI狂潮吸金！上市公司上半年大賺近2兆 半導體、伺服器成獲利雙引擎

AI引爆資本超級循環 Zettabyte：掌握資本才能駕馭算力