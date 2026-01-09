AI火 上市櫃估創三個新高

2025年上市櫃公司營收即將全面揭曉，法人預估受惠AI與半導體需求持續強勁，2025年台股上市櫃公司總營收、獲利及股利發放規模，可望全面改寫歷史新猷，創下「三個歷史新高」紀錄。

富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭等預估，2025年全體上市櫃公司總營收將上看50兆元，打破2024年44.6兆元的紀錄，寫歷史最強；預計全年獲利總金額衝4.4兆元，有望超越2021年海運與半導體榮景時創下的4.29兆元高峰。

在優異獲利基礎下，股利發放也將創下新高。法人預估2025年總股息（股票+現金）上看3兆元，其中現金股息預計2.5兆元以上。因股利通常於獲利隔年發放，預期2026年將挑戰2022年時2.35兆元的歷史發放紀錄。

法人分析，台積電（2330）無疑是這波增長核心動能。台積電12月營收優於預期，市場預估台積電去年第4季EPS上看18.5至19元。

