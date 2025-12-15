AI無人載具防災系統大葉大學跨系團隊獲全國競賽佳作

大葉大學團隊獲頒全國智慧技術應用創意競賽佳作。（記者方一成攝）

▲大葉大學團隊獲頒全國智慧技術應用創意競賽佳作。（記者方一成攝）

大葉大學跨系合作展成果！會計與資訊管理學系許孟勖老師指導企業管理學系碩士生陳子郡、財務金融學系大三生陳欣瑜、朱婕妮，參加品牌行銷與經營管理協會舉辦的「二0二五第六屆全國智慧生活五創競賽－全國智慧技術應用創意競賽」，作品「AI無人載具應用於防災監測與緊急應變系統」榮獲大專AI與無人機組佳作。

此次得獎作品以二0二四年花蓮強震及二0二五年薇帕颱風帶來的極端天災為背景，針對山區土石鬆動、豪雨引發崩塌與河道阻塞造成的堰塞湖危機進行問題分析與系統設計。企管系碩士生陳子郡今（十五）日表示，團隊觀察到極端氣候下的防災面臨三大挑戰：第一是山區監測多依賴人工或靜態儀器，資訊回報速度慢且危險性高，第二是監測盲區多、跨單位資料不互通，使預警精度不足，第三則是缺乏整合感測、載具、AI 分析與通報的平台。團隊針對痛點提出「AI＋無人載具」整合型智慧防災系統，應用範圍涵蓋山區堰塞湖高風險流域（如馬太鞍溪）、水庫與河川上游長期監測、都市易淹水區域，以及農業灌溉與產業園區等多元場域，可進行全自動化資料蒐集、AI淹水預測、風險分析、手機推播與決策通報，打造更安全、更智慧的防災。

指導老師許孟勖肯定學生充分展現跨系合作的精神，他指出，學校持續推動跨領域教育與實務競賽培育，鼓勵學生將技術、管理與社會議題結合，企管系學生具備企劃統整能力，財金系學生具備人工智慧產業應用課程背景，跨領域合作發揮一加一大於二的效益，使團隊能於競賽中脫穎而出。