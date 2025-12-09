AI無法視為「真正的藝術」 金獎影帝：再怎麼出色仍感覺冷冰冰

好萊塢知名影星李奧納多狄卡皮歐表示，AI「沒有溫度」，做出來的東西「不能被看做是真正的藝術作品」。

金獎影帝李奧納多狄卡皮歐，日前在接受「時代雜誌」訪問時表示，AI目前大行其道，或許會威脅到一些才華洋溢、經驗豐富的影視圈人才，但是他高度懷疑AI能成為藝術主流。相反地，李奧納多狄卡皮歐認為，AI缺乏人性、缺乏溫度，所做出來的東西，「無法被視為是一種真正的藝術」。（葉柏毅報導）

李奧納多狄卡皮歐在接受時代雜誌專訪，談到AI對娛樂圈的影響時表示，AI對年輕電影創作者來說，或許能成為創新工具，真的能做出一些讓人前所未見的東西或是效果。但是他認為，凡是被真正認可為藝術的作品，都必須出自人類本身，而不是機器或是程式。

李奧納多甚至認為，AI作品「酷歸酷，但它只會紅15分鐘，然後就消失在網路上的海量資訊中」。李奧納多也說，這些AI作品「沒有溫度、沒有人的情感，即使再怎麼出色，也會讓人感覺冷冰冰」。

而很多演藝圈大老，也對AI嗤之以鼻，像是電影《科學怪人》的導演吉勒摩戴托羅就曾經公開表示「去他的AI」。他也說，有人曾經問他，有沒有考慮在自己的電影中，引入AI？吉勒摩戴托羅說，他寧可「去死」，也絕不會在自己的電影中，使用AI。