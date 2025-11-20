AI無虞0050規模漲破9000億！挑戰兆元級ETF

▲0050自10月15日創下8000億新高後，在買氣與台股反彈雙重推升力道下，於11月20日規模再突破9000億，持續挑戰年內成為國內首檔兆元級ETF。（圖╱取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 輝達財報亮眼破除AI泡沫疑慮，市場重現樂觀情緒，也使得美股、台股今（20）日雙雙大漲，尤其台股ETF0050自10月15日創下8000億新高後，在買氣與台股反彈雙重推升力道下，於11月20日規模再突破9000億，持續挑戰年內成為國內首檔兆元級ETF。

輝達第三季營收年增62%，重申未見AI泡沫，國內兩大ETF 0050、0056高度持有相關概念股，展望備受看好。台積電、台達電為0050主要成分股；伺服器代工鴻海、封測日月光投控為0056前兩大成分股。據彭博預估，台積電、鴻海、台達電在2026年EPS年增率分別達17%、21%及42%， 0050、0056將高度參與AI高速成長趨勢。

統計0050第四季以來至11月19日淨申購金額1245億元，近一週更密集獲淨申購256億元，11月20日上漲，帶動規模創9134億新高。

法人指出，0050買氣來自對成長潛力的期待，0050成立以來至11月19日含息報酬率1213%，年化報酬率約為12.4%，不到6年可為投入資產翻倍；今年以來0050含息報酬率為24.2%，同期間大盤為18.6%、台股基金平均為20.5%，選擇0050具有顯著優勢。

法人認為，對於一般投資人而言，透過0050可直接且高效率參與台股行情，不需要花時間研究個股與眾多ETF，也不會有選擇錯誤風險，即可取得高度可預期性的報酬。截至10月底，0050定期定額戶數今年以來大幅成長逾32萬戶，單月定期定額金額突破57億元，每人每月平均扣款金額接近萬元，是定期定額首選標的。

法人表示，0050規模突破9000億，最新經理費率來到新低的0.096%，未來規模成長至1兆以上將持續朝0.05%下降，持續有利投資人長線存股。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

