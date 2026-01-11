AI照騙過5位評委奪攝影比賽冠軍？實測一招拆穿 主辦方悄換獲獎作品

大陸一場攝影比賽近日因疑似AI作品奪冠而引發爭議。（圖／翻攝自杭州日報）

大陸一場攝影比賽近日因疑似AI作品奪冠而引發爭議。1月9日，社群平台出現「一張AI圖竟騙過5位評委，拿下攝影大賽第一名」的貼文，迅速引起熱議。隔日，主辦單位悄然更換第一名作品，但對於是否涉及AI影像，至今尚未正式說明。

《杭州日報》報導，爆料網友指出，華住集團旗下高端酒店品牌舉辦的攝影賽中，奪得冠軍的作品經過調整曝光與放大檢視後，疑似為AI生成圖片。該比賽不僅邀請5名專業評委評分，評審名單中還包括攝影與美術相關協會的重要人士，因此結果更讓外界錯愕。

經查，該賽事名為「藝術MaxX・城市記憶攝影大賽」，曾在華住會旗下上海東方美侖美奐酒店及官方社群平台宣傳。爭議作品為42號參賽照《騎樓舊光》。媒體取得原圖後調高亮度與曝光，發現畫面右側多塊招牌出現字體錯亂、文字殘缺等異常現象，另有老人手指與手掌連接不自然、重複出現招牌等細節，被指出是AI生成圖片常見破綻。

獲獎名單顯示，《騎樓舊光》原列綜合獎第一名，第二名為《陸家嘴》。比賽評選流程為主辦單位先從約90件作品中初選，再交由5名專業評委評分。外界質疑，若作品確為AI生成，為何能通過多重審查並奪冠。

媒體多次致電主辦酒店詢問，對方表示活動由集團主導，需由華住會總部回應。華住會客服僅回覆將轉交專人說明。《杭州日報》10日發現，主辦方已將第一名作品臨時更換為原本的第二名《陸家嘴》。值得注意的是，依賽程公告，得獎結果原應於6日公布。截至截稿前，主辦單位仍未對AI爭議作出正式回應。

