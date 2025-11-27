AI煮茶×膠囊保鮮 全家強攻「茶金」商機 推出「智能膠囊茶機」年底前千店上線

全家邀台灣製茶龍頭桔揚集團助陣，投入億元規模研發第四代煮茶設備「智能膠囊茶機」。業者提供



看準台灣無糖茶與精品茶市場，「全家」加碼茶飲版圖。旗下 Let’s Tea 與深耕本地 35 年的製茶大廠桔揚集團合作，歷時近兩年、投入億元研發便利商店首見的「智能膠囊茶機」，主打 AI 科技煮茶與膠囊封存保鮮技術，70 秒即可完成一杯現煮無糖好茶。全家預計年底前在1000 間門市導入這款設備，宣告便利商店現煮茶時代來臨。

根據 Worldpanel 2025 消費者指數，台灣無糖即飲茶銷額年增 12%，市場朝「輕飲、無負擔」方向發展。全家表示，Let’s Tea 原茶銷量已占品牌整體逾 4 成，此次透過 AI 技術結合膠囊保鮮，可將茶葉風味鎖住如同「時光膠囊」，並以茶道「一泡香、二泡韻」概念設計雙段式萃取，精準模擬茶師手感穩定沖泡流程，再結合雙段式恆溫高壓萃取技術，重現精品茶清香、濃郁、回甘經典風味，滿足消費者對於無糖原茶的高品質要求。

廣告 廣告

膠囊茶機的茶膠囊系統具備高度的產品延展性，未來將開發花茶、草本茶等創新商組，實現「一機多用」。業者提供

全家首波推出四款現煮精品茶，包括榮獲 ITI 三星的「五窨茉莉茶后」、無咖啡因「金焙蕎麥茶」、台茶17號製成的「白烏龍茶」、以及口感溫潤的「鮮露紅茶」。四款皆提供原茶與奶茶版本，售價分別為 40 元與 55 元。

Let’s Tea「智能膠囊茶機」機台寬度僅約14公分，與前代減少75%，一鍵製杯70秒即可完成。業者提供

配合新品上市，全家同步推出多項促銷：即日起至 12 月 9 日現煮原茶與奶茶享買一送一，亦可寄杯；APP 隨買跨店取推出專區「買5送5」，每位會員限購 2 組，兌換期限至 115 年 3 月 31 日。消費者亦可透過全家 APP「Let’s Café & Let’s Tea 地圖」查詢販售門市。

「全家」Let’s Tea「智能膠囊茶機」具備一鍵出茶、平均70秒快速出杯特性茶。業者提供

更多太報報導

看好商用不動產！宏匯許崑泰曝投資心法三要件 現階段鎖定北台灣布局

朱立倫將卸任國民黨智庫董事長 凌濤：未來持續在各領域奮戰

宏福苑大火宛如「火燒連環船」！港建築專家轟：為何批准8棟樓同時施工？