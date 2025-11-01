AI熱助攻海外6檔 受益人暴衝它最吸金！
財經中心／余國棟報導
10月來海外受益人數增加逾3千人的ETF有6檔，包括國泰數位支付(00909)、新光美國電力基建(009805)、元大航太防衛科技(00965)、第一金太空衛星(00910)、富邦NASDAQ(00662)與元大全球AI(00762)等；若從人數成長幅度來看，新光美國電力基建(009805)自10月以來人數成長35.39%最多、第一金太空衛星(00910)和國泰數位支付(00909)也分別成長35.05%、31.65%，人數增幅皆突破3成以上，顯示10月海外ETF市場買氣集中電網基建、太空衛星與數位支付等利基主題。
美國AI股當紅、電網股同步受惠，新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示，主要來自美國AI能源需求持續暴增，受到美國當地多數電廠年久失修、建設新電力資源又進展緩慢，供電缺口帶動美國電網股(一整套從發電、輸電到配電，再到最終端用戶的完整系統廠商)，今年以來股價表現隨AI股一路走高，其中，主要投資美國電網相關企業的「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」，根據彭博統計至10/27止，年初以來股價上漲25.08%，領先美國公用事業指數的20.54%、那斯達克指數的20.17%，亦大幅超越美股標普500指數的15.47%、道瓊工業指數的10.96%。
AI時代美國大型用電需求快速上升，成長速度持續超過新電力建設進度，劉恆誌認為，科技公司與投資人正加速尋找「電力自治」方案，以避免電價上漲與電網擁堵外溢至終端用戶，顯示未來數年美國電網產業升級商機明確，不論在發電端、儲能、輸電與配電等環節，未來成長潛力值得期待。
更值得注意的是，川普政府2025年全力「去監管」化—加快資料中心接入電網的審批流程，把過去期間得耗時逾年的流程縮短至60天內完成，堪稱「地震級」的美國能源改革上路，大開電力能源新政策利多，帶動美國電網基建股成長潛力明確，將伴隨AI股全面提速。
美股進入川普時代，政策加速、帶動市場發生劇烈變化，投資人長期布局美股資產，可以回歸經濟與產業基本面，鎖定AI科技、電網基建、航太衛星以及數位支付等趨勢投資主題，特別是在AI應用需求大幅擴張下，美國電力產業不僅受惠轉型和升級需求，還有機會探索新興核能領域，成為美股未來最具政策面、產業面、技術面三環三扣利多兼備的強韌型產業投資主題，適合中長期投資相關電力ETF，追求穩步帶勁潛利。
