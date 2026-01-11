AI熱浪不滅 台積今年營收戰新高

在AI伺服器與高階智慧型手機驅動下，台積電今年營運動能強勁。（本報資料照片）

護國神山台積電將於15日舉行法說會，市場高度聚焦先進製程與先進封裝的產能布局；法人預期，在AI伺服器與高階智慧型手機驅動下，台積電今年營運動能強勁；首先是去年底量產的2奈米製程，預估今年營收貢獻有望突破7％；而CoWoS先進封裝產能年底將大幅擴充至每月11.5萬片，以紓解包括6大科技巨頭的龐大需求。

回顧去年下半年，大型雲端服務供應商（CSP）的自研AI晶片計畫陸續成型，包括Google的TPU系列晶片、博通Hellcat平台、特斯拉的Dojo超級電腦與全自動輔助駕駛（FSD）晶片、亞馬遜Trainium系列、微軟Athena及Meta的MTIA架構等，皆大舉下單台積電。

台積電董事長魏哲家曾在2024年表示，先進封裝產能吃緊的情況將在2025年底至2026年緩解，但AI需求爆發速度超乎預期。法人分析，台積電先進封裝月產能去年底已約7萬片，仍供不應求；正加速將部分成熟製程的8吋廠轉型為先進封裝廠，目標在今年底將CoWoS月產能推升至11.5萬片。

今年AI晶片需求外溢效應，也讓封測龍頭日月光投控同步受惠，除承接既有的後段封裝業務外，市場也看好日月光今年在前段封裝領域將有所斬獲，有望拿下輝達、博通、AMD及AWS的外包訂單，與台積電建構AI供應鏈護城河。

法人分析，台積電2奈米初期的產量支撐主力並非AI晶片，而是來自高階智慧型手機的換機需求。目前蘋果預計推出的iPhone 18系列旗艦機搭載之A20處理器，以及聯發科、高通的新一代旗艦晶片，皆已預定採用台積電2奈米製程。

隨良率提升與產能開出，法人認為到今年底，2奈米產能將呈現倍數成長，對台積全年營收貢獻度可望超過7％，成推升獲利的新主力。惟市場亦示警，相關記憶體若出現短缺，恐將成影響2奈米製程出貨順暢度潛在變數，後續供應鏈動態仍待法說會進一步釐清。