AI熱浪！Apple、Amazon財報亮眼、OpenAI帶旺供應鏈名單曝光

Amzon(AMZN) 營收與獲利均優於市場預期。 圖：擷取自 Amazon YT（資料照）

[Newtalk新聞] 隨著2025年進入尾聲，全球科技產業在AI、半導體、通訊與能源轉型的多重驅動下，整體市場氛圍持續回溫。第三季財報普遍優於預期，企業獲利動能逐漸恢復，第四季則進入調整與佈局階段，為2026年成長奠定基礎。從手機與AI伺服器需求、雲端運算與高壓機櫃的建置，到Wi-Fi、光通訊與儲能系統的擴展，相關供應鏈企業皆展現出不同層面的成長潛力。

以下是國泰證期今天(31日)早盤後解析市場聚焦個股表現與動向：

穩懋受惠於新機需求與業外收益，營運已轉虧為盈；台達電與崇越則分別受惠於能源與半導體材料需求，展望持續樂觀；台光電短期毛利率承壓，但長線受益於AI與高速運算趨勢；智通獲利創新高，SaaS布局持續推升經常性收入。

另一方面，Apple與Amazon財報皆超出市場預期，顯示AI與雲端需求仍為主流趨勢；OpenAI則持續在AI生態中擴大市占，帶動台系供應鏈如鴻海、廣達、緯穎等出貨動能。

1、穩懋

2025第三季受新機需求驅動與業外收益，營運已轉虧為盈，2025第四季雖因備貨旺季已過，但本業亦逐漸轉佳，全年受惠手機需求與廠房出售，26年Wi-Fi與光通訊成長，估25/26年EPS 2.56／4.30元，評等升至買進。

2、台達電

預估26年起高壓機櫃與分散式能源拓展帶動成長，估25年／26年EPS 22.84／29.55元，維持買進。

3、崇越

2025第三季營收優預期，受惠先進製程與中國晶圓廠擴產，材料需求強勁，維持買進。

4、台光電

2025第三季毛利率略低預期，研究部預計將下修整體25年的獲利預估，26年受惠Nvidia新平台與ASIC客戶擴展，維持買進。

5、智通

2025第三季獲利創高，4Q旺季續強，公司以SaaS推升經常性收入，GLN占比提升，估25年／26年EPS 3.93/9.85元，維持買進。

6、台塑

推新液冷儲能系統，能量密度提升，受惠國產電池補貼政策，具成本優勢，持續關注。

7、義隆

2025年NB以外的AI應用，營收占比約5%，2026年目標營收占比提高至10%，成長動能來自無人機、車用、AI監控，估 2025-2026 年 EPS 7.7元/9.5元，考量無人機營收占比<5%，題材面高於實質貢獻，維持中立。

8、Apple

Apple財報優於市場預期，主因iPhone、Mac表現亮眼，特別是在iPhone方面，營收創新高。在Siri優化方面進展順利，於明年發布新功能之規劃不變。展望FY2026第一季，管理層預期iPhone營收達雙位數年增，將持續創下歷史新高。在美投資方面，Apple承諾在未來四年內投資6,000億美元。在AI的相關投資方面，專為Apple Intelligence 製造伺服器的工廠已在休士頓進行投產，並且預計將逐步擴大產能，用於Apple的資料中心，部分的投入已表現在今年的資本支出中。目前研究部看好標的有欣興 (3037 TT)、華通 (2313 TT) 與臻鼎 (4958 TT)等。

9、 Amazon

Amzon(AMZN) 公告 FY 2025 第三季財報，營收為 1,801.69 億美元（QoQ 6.8%、YoY 12.0%），毛利率達 50.79%，non-GAAP EPS 1.95 美元，營收與獲利均優於市場預期。公司自研晶片進展迅速，Trainium 2 已全面售罄，Trainium 3年初量產。Anthropic 已採用近 50 萬顆 Trainium 2 晶片運行 Claude 模型，年底預計將擴至百萬顆水準。資本支出方面，FY 2025 第三季 為 342 億美元(QoQ 8.9%，YoY 37.3%)，截至前三季，全年累積資本支出達 899 億美元，Amazon 預估全年資本支出將達約 1,250 億美元。預期在25年、26年在ASIC Server、高階網路交換器、智慧網卡產品需求持續成長之下，尤其以銅箔基板供應商台燿(6274 TT)與網路交換器製造商智邦(2345 TT)、緯穎(6669 TT)可望持續受惠。

10、OpenAI

OpenAI 和Google目前在人工智慧（AI）產業互為競爭對手，研究部認為在AI時代，廣告不再是唯一獲利來源，須提高每位用戶的獲利，及提升市占率，才能支撐高昂的算力支出。以目前實際數據來看，預計OpenAI流量市占將進一步提升，將從60%觸及 70~80%，預估其他模型生存空間會被進一步壓縮。研究部更看好 OpenAI發展與其針對算力建置協議相關供應鏈，維持買進鴻海、廣達、神達、 技嘉、緯穎，將受惠產能不斷擴張及客戶專案湧入。

11、AI PC產業

Qualcomm 於2025 年9月發表Snapdragon X2 Elite 與Elite Extreme，採台積電3 奈米製程與第三代Oryon架構，搭配Adreno GPU與Hexagon NPU，AI效能高達80 TOPS，為目前筆電處理器之最，預計2026年上半年推出。研究部認為WoA軟體相容性仍為關鍵，WoA生態預期將完善並有望衝擊x86市佔，相關PC廠商如技嘉(2376 TT)、華碩(2357 TT)、微星(2377 TT)、宏碁(2353 TT)都有望受惠。

