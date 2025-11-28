AI熱潮下第三季GDP達8.21% 全年上修至7.37%

輝達執行長黃仁勳旋風來台，面對AI晶片掀起「算力軍備競爭」，被問及Google TPU加入戰局，黃仁勳回應，大量競爭下必須努力維持。

輝達執行長黃仁勳表示，「AI市場非常龐大，它成長非常快，存在很多競爭，輝達每天都面對很多競爭，所以必須跑得很快。」

AI商機帶動出口暢旺，主計總處公布的最新資料顯示，我國第三季初步統計經濟成長率為8.21％，預測2025年第四季經濟成長7.91％，全年經濟成長7.37％，較上一次預測又上再上調。主要受惠出口暢旺帶動經濟成長，尤其AI算力需求劇增，激勵大型雲端服務業者加速布建基礎設施，預估這股熱潮將延續到明年。

廣告 廣告

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰指出，「對明年的出口大幅的上修223億美金，但是我們覺得還是比較偏保守的一個估計，明年我們還是覺得關稅是一個不確定性的因素。」

主計總處也點出，但部分傳統貨品出口動能，仍受全球產能過剩約制，而日前英國《經濟學人》也以「台灣病」來形容台灣長期低估匯率來扶植出口，有推高房價、產業失衡等隱憂，財經專家指出AI與資通訊崛起，是區域經濟發展導致。

財信傳媒董事長謝金河認為，「區域關稅聯盟當中，台灣都被中國剔除，所以我們只好在沒有關稅障礙的，在資通訊跟半導體台灣特別強大，所以他有他的原因。」

專家認為「護國神山」不只是一個人的武林，也已經帶動相關產業鏈發展，而傳統產業也需要把機會，在AI時代下升級轉型尋求出路。