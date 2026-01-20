AI熱潮助攻！2025年外銷訂單衝上7437億美元 創新高

經濟部統計處今（20）日公布外銷訂單統計，去年12月外銷訂單單月金額762億美元，創下歷年單月新高，是連續11個月正成長。全年外銷訂單金額累計為7437.3億美元，也同樣創下歷年最高紀錄。

經濟部統計處長黃偉傑表示，2025年因美國對等關稅的不確定性因素，讓各國動態不明，還好全年當中有AI光明燈，讓全年接單相當亮眼。不過要注意傳統產業持續衰退，同時又有中國大陸產能過剩擠壓到我國產業，都讓部分訂單減少。整體來看，AI接單暢旺下，讓整體訂單持續暢旺。

至於今年的表現，黃偉傑說，預期受到AI影響帶動下，資通訊產品、電子產品會持續暢旺，傳統產業則會因台美關稅即將簽字底定，讓相關產業有更好的國際競爭力，全年表現可期。

​對於今年表現，經濟部統計處長黃偉傑說，預期受到AI影響帶動下，資通訊產品、電子產品會持續暢旺。示意圖。（資料照，取自freepik）

資通訊與電子產品年增率創紀錄 是推升全年外銷訂單主因

統計處表示，2025年的外銷訂單金額逼近7500億大關，比起前一年度增加1533.4億美元，其中最主要的增加來源是資訊通信、電子產品的項目，分別年增614億美元、800.7億美元，是外銷訂單年增的最主要項目。

按貨品別觀察，統計處說，由於人工智慧等新興科技應用浪潮延續，持續推升資訊通信及電子產品接單成長，分別年增88.1%、39.9%；光學器材因光學檢測及量測設備接單續增，年增13.1%。

至於在傳統貨品部分，受海外同業產能過剩以及市場需求不佳影響，致塑橡膠製品年減8.2%、基本金屬年減2.5%及化學品年減0.4%；機械產品因半導體設備訂單增加，年增17.2%。

東協市場超車中國成訂單第二大來源 美國訂單創歷年新高

值得注意的是，2025年全年外銷訂單按地區別來計算，來自美國的訂單有2683億美元，創下歷年新高。黃偉傑解釋，美國訂單主要來自於AI相關供應鏈的加持，預期未來台美關稅確定後，後續來自美國訂單有機會持續成長。

另外來自東協地區的訂單金額創下歷史新高，有1395億美元，更超越中國成為我國第二大市場來源。

受惠AI浪潮 外銷訂單持續走旺

展望未來，統計處認為，1月受到AI浪潮的帶動下，預估1月外銷訂單金額落在700到720億美元之間，有創下歷史新高的可能性，且後續還有過年前拉貨效應，有助推升1月外銷訂單金額。

對於全年外銷訂單表現，統計處認為，地緣政治及貿易政策等不確定性因素仍影響全球經貿表現。不過台灣企業受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用持續擴增，各國積極投資AI基礎建設，對我國半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈需求不墜，有助於維繫我國外銷接單成長動能。

