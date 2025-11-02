AI熱潮大贏家！杜金龍曝鴻海、台達電股價暴升「幕後推手」：與ETF有關

受美中談判順利結束、AI需求持續高漲等影響，台股表現仍強勁，市場利多升溫，續呈多頭氣氛。而資深證券分析師杜金龍於節目《台灣大時代》指出，當前外資持股量依序為台積電、台達電、聯發科、鴻海，並分析鴻海及台達電兩檔個股的表現。

鴻海（2317）目前股價為257.5元，杜金龍分析鴻海月K線走勢圖，表示鴻海歷史高點為375元，因此外資金期將目標價調高至400元。鴻海在9月份是外資買超第一名，且與東元電機策略性聯盟，連帶讓東元增高，最近東元高檔整理，就換鴻海補漲，「鴻海這一隻每次就是這樣，漲價到最後就補漲，而且漲得很快。」

而台達電（2308）目前股價995元，杜金龍分析，觀察台達電過去紀錄，其在漲一段後便會停滯非常久，可目前股性已經改變，法說會預估EPS從今年23元，將在後年升至50元，主要是因AI產品增至3成多。

杜金龍指出，今年還有一股很可怕的力量，就是「主動式ETF」，主動式ETF不願購入市值型股票，因為已被衝高，所以轉向購買台光電、台達電，因此主動式ETF使台達電自270元縱升至約1000元。

杜金龍分析，主動式ETF從5月份掛牌績效為42%，成績尤佳，打敗市值型和成長型ETF，並且只要買盤持續，便將保持大漲小回。可以看見，9月份出「歷史天量」、角度也均創歷史新高，如台積電、台達電等創下歷史新高，鴻海則創波段高點。



