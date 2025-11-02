AI熱潮大贏家！杜金龍曝鴻海、台達電股價暴升「幕後推手」：與ETF有關
受美中談判順利結束、AI需求持續高漲等影響，台股表現仍強勁，市場利多升溫，續呈多頭氣氛。而資深證券分析師杜金龍於節目《台灣大時代》指出，當前外資持股量依序為台積電、台達電、聯發科、鴻海，並分析鴻海及台達電兩檔個股的表現。
鴻海（2317）目前股價為257.5元，杜金龍分析鴻海月K線走勢圖，表示鴻海歷史高點為375元，因此外資金期將目標價調高至400元。鴻海在9月份是外資買超第一名，且與東元電機策略性聯盟，連帶讓東元增高，最近東元高檔整理，就換鴻海補漲，「鴻海這一隻每次就是這樣，漲價到最後就補漲，而且漲得很快。」
而台達電（2308）目前股價995元，杜金龍分析，觀察台達電過去紀錄，其在漲一段後便會停滯非常久，可目前股性已經改變，法說會預估EPS從今年23元，將在後年升至50元，主要是因AI產品增至3成多。
杜金龍指出，今年還有一股很可怕的力量，就是「主動式ETF」，主動式ETF不願購入市值型股票，因為已被衝高，所以轉向購買台光電、台達電，因此主動式ETF使台達電自270元縱升至約1000元。
杜金龍分析，主動式ETF從5月份掛牌績效為42%，成績尤佳，打敗市值型和成長型ETF，並且只要買盤持續，便將保持大漲小回。可以看見，9月份出「歷史天量」、角度也均創歷史新高，如台積電、台達電等創下歷史新高，鴻海則創波段高點。
《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？
我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。
讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！
☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法
更多風傳媒報導
其他人也在看
「台積電今年上漲只能算中規中矩！」謝金河看好一產業熱潮：這個火不易澆息
台積電技術領先且產能關鍵，深刻影響全球晶片供應鏈，被視為左右世界經濟走向的重要力量。對此，財信傳媒董事長謝金河提到，這些年，很多人天天詛咒台積電，但台積電仍然穩健向前行，這也告訴大家，相信台灣，愛台灣的人是有福氣的。謝金河在臉書以「股市的關鍵五國」為題發文表示，10月31日股市收月線，他把10月全球股市的表現統計一下，發現今年一直大漲的南韓股市在10月又繼續......風傳媒 ・ 23 小時前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
Q3大賺108億元！半導體封測龍頭「6天飆漲28%」登強勢股王 外資狂喊280元新天價
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（31）日受中美貿易破冰激勵，一度攻上28,400點，隨後平盤震蕩，尾盤遭逢一波急殺翻黑，終場下跌54.18點、收在28,233...FTNN新聞網 ・ 1 天前
今年「這些飆股」翻倍爆衝！「這PCB大廠」瘋漲461％封王 記憶體、被動元件接力開趴
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導今年的台股簡直是坐雲霄飛車，截至10月底，加權指數狂漲5,198.25點，年漲幅高達22.57％，不僅刷新歷史紀錄，更把去年的全年...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
美股科技財報周疊加冬令時 央行外匯存底、外資淨匯出入揭曉 中國大陸雙數據出爐 台灣出口與兩岸產業鏈受矚目｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在美股科技財報周疊加冬令時，投資人需留意三大關鍵時點；央行外匯存底、外資淨匯出入11月5日揭曉，投資人緊盯資金面風向球；以及中國大陸雙數據出爐！台灣出口與兩岸產業鏈受矚目。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 8 小時前
下車時間到？台積電10月遭外資提款1108億 「這檔」被砍最狠…以22.2萬張躍居單月之冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股10月加權指數上漲2412.81點，收在28233.55點，漲幅9.34%。據證交所盤後籌碼動向，10月外資合計賣超991.274億元，觀察賣...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
盤前／11月首盤將開 台股可望上衝的四大利多
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，在晶圓龍頭大廠10月強勢上漲近15%，股價站上1500元大關，激勵台股10月同步大漲2412.81點，為史上最佳10月表現，亦為台股史上單月第二大漲點，不僅站穩28000點大關之上，本週指數持續改寫歷史新高，大盤也維持5日均線之上。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
全球瘋晶片！謝金河點名「半導體5大強國」股市聯手領漲 記憶體熱潮延燒中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球股市10月底收月線，半導體概念全面點火，掀起一波「晶片國力」熱潮。財信傳媒董事長謝金河指出，今年全球表現最亮眼的...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
「這檔」漲價記憶體！估Q4代工量價上升 三大法人單週買11萬張股價勁揚
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股本週（10/27～10/31）加權指數上漲701.09點，收在28233.35點，漲幅2.55%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人本週共買...FTNN新聞網 ・ 1 天前
電子權值引領台股戰新高 F4布局買點曝光
[Newtalk新聞] 台股下周焦點圍繞在AI伺服器、晶片設計與高速網通三大主軸，整體產業鏈持續受惠於全球AI建設浪潮。創意憑藉ASIC訂單與AI應用推動營收創高，基本面穩健；智邦受惠800G/1.6T高速交換機升級潮，長線動能明確；奇鋐搭上高功耗晶片散熱商機，股價頻創新高，成為資金追捧焦點。 同時，台積電、鴻海、台達電等權值股延續AI伺服器與蘋果供應鏈題材撐盤，整體電子族群仍為盤面主流。法人建議投資人聚焦具實質營收動能與技術領先地位的AI相關個股，採「拉回布局、順勢偏多」的操作策略。 以下是國泰證期解析下周熱搜標的的內容： 1、創意 創意第3季營收為86.13億元，年增30.2％，創單季新高，每股純益為6.47元，基於ASIC設計與量產成長，AI應用題材明確，營運動能將維持強勁，本季業績有望持續突破新高，建議拉回月線逢低佈局買進。 2、智邦 AI數據中心建設與部署動能可期待至2026年至2027年，這對智邦構成明顯利多，隨著全球超大型資料中心加速升級至800G與1.6T網路交換機，智邦可望持續受惠於AI與高速網通設備的長線需求，營運成長可期，建議沿著五日線偏多操作。 3、奇鋐 隨著輝新頭殼 ・ 8 小時前
熱門股／PCB月底大回神 新出報告8檔
隨著AI伺服器及高頻資料中心架構升級，全球印刷電路板（PCB）產業正進入技術密集成長期。兆豐投顧分析，AI運算需求帶動銅箔、覆銅板（CCL）與載板規格持續提升，板層數與厚度增加將推升平均單價與毛利率，台灣PCB供應鏈可望成為主要受惠族群。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
AI火種再點燃！「PCB七雄」齊衝漲停 台光電飆破1360元登獲利王、下周「這檔」出關再掀行情？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮不滅，資金火線轉向PCB族群！在記憶體與被動元件族群暫歇後，市場資金快速回流到CCL與PCB概念股，板卡龍頭全面噴出。...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
震撼彈！將接任台肥董事長 吳音寧：認真做實事最重要
台肥昨日公告董事代表人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人李孫榮，引發外界震撼。對此，吳音寧今也在其社群平台發聲，表示台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。中天新聞網 ・ 1 天前
無預警接任台肥新董座！吳音寧說話了：認真做實事最重要
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導台肥公司昨日無預警公告人事異動，宣布由台肥董事長由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，原董事長、農業部代表人...FTNN新聞網 ・ 1 天前
史上最強10月！台股飆漲2412點 這2檔助攻指數再攻高
台股10月再度寫下歷史級的「光輝時刻」。儘管美中貿易緊張、美元強勢與美國政府關門等不確定因素干擾，但在AI資本支出浪潮與大型科技股領軍下，大盤強勢上攻。10月加權指數大漲2412.81點、漲幅高達9.34%，收在28,233.35點，不僅創下史上第三大10月漲幅，漲點更是史上單月第二大，堪稱史上最強10月，上市公司總市值同步衝破91.23兆元，單周增加逾2兆2935億元，寫下亮眼紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
EPS年增237%！記憶體價格飆南亞科強勢翻身「營收年增157％」 法人喊：全年轉盈「終結連虧兩年」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體寒冬終於過去！隨著全球AI伺服器與高效能運算需求持續升溫，南亞科（2408）在第三季成功由谷底翻身，營運全面轉強。...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
蘋果、亞馬遜財報亮眼! 美股道瓊反彈收漲、台積電ADR下跌0.92％
[Newtalk新聞] 由於亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮眼，激勵科技股買盤進場，美國股市10月31日反彈收漲，道瓊工業指數本週漲幅達0.8%，標準普爾500指數週線收漲0.7%，那斯達克指數週升2.2%。美股三大指數10月皆收漲，標普500指數更連續第6個月走高。 綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）10月30日與中國國家主席習近平會晤，他宣稱會談「非常棒」，聲稱美中「很快」可望達成貿易協議，川普10月31日更表示，若中國嚴厲打擊芬太尼與其前體化學品的出口，他將取消所有與芬太尼相關對中商品關稅。 另一方面，由於憂心通膨壓力，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）10月31日指出，他在美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議中反對降息，就業情況整體仍維持在相對均衡的水平。美國達拉斯聯準銀行總裁洛根 （Lorie Logan） 也支持利率不變、認為12月沒必要進一步降息。 美股10月31日收盤，道瓊工業指數終場上漲40.75點，或0.09%，收在47562.87點。標準普爾500指數上漲17.86點，或0.26%，收在6840.20點新頭殼 ・ 1 天前
接任台肥董事長 吳音寧首發聲：認真做實事最重要！
台肥昨（10月31日）公告董事代表人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人李孫榮。對此，吳音寧今（1日）回應，董事長的人事仍要等下周董事會決議通過後，才能進一步討論，「而我的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！」中時新聞網 ・ 1 天前
運價連4紅！SCFI上漲逾10% 美西線漲近23%
[NOWnews今日新聞]運價指數連4紅！上週五（31日）公布的最新一期SCFI指數上漲147.24點、至1550.7點，漲幅10.49%，其中美西線漲幅最多，漲幅達22.94%。觀察四大航線本週表現...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
AI熱助攻海外6檔 受益人暴衝它最吸金！
10月來海外受益人數增加逾3千人的ETF有6檔，包括國泰數位支付(00909)、新光美國電力基建(009805)、元大航太防衛科技(00965)、第一金太空衛星(00910)、富邦NASDAQ(00662)與元大全球AI(00762)等；若從人數成長幅度來看，新光美國電力基建(009805)自10月以來人數成長35.39%最多、第一金太空衛星(00910)和國泰數位支付(00909)也分別成長35.05%、31.65%，人數增幅皆突破3成以上，顯示10月海外ETF市場買氣集中電網基建、太空衛星與數位支付等利基主題。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前