AI熱潮席捲全球！長線看好短期恐回檔 投資人憂「這風險」

圖／TVBS

人工智慧（AI）投資熱潮正席捲全球市場，專家與投資人紛紛關注AI概念股的發展潛力與風險。專職投資人阿樂表示，市場追逐AI概念股，從機器人晶片到機器人手臂等相關產業都受到矚目。雖然長期來看AI趨勢仍被看好，但短期內可能面臨回檔調整。隨著AI應用擴展至各產業，市場對高階晶片的需求爆發，台積電、聯發科、廣達等AI產業鏈企業再度領先市場攻勢，然而伴隨股價上漲，外界也開始憂慮長期泡沫化危機。

AI伺服器熱度不減，科技股成資金追捧焦點。圖／TVBS

投資民眾任真表示，在股市創下歷史新高的情況下，市場走向難以預測，因此資金控管和風險控管變得格外重要。目前AI產業發展呈現多元面向，從輝達投資OpenAI並互相採購的合作模式，推升了AI基礎建設需求。然而分析師翁偉捷指出，作為最大AI龍頭企業的OpenAI目前仍持續虧損，用戶端使用頻率和付費情況不如預期，訂閱制無法讓OpenAI賺回足以彌補資本支出的利潤，因此AI確實存在泡沫風險。

財信傳媒董事長謝金河強調，泡沫是缺乏基本面支撐的炒作，股價若無營收獲利支撐，終將崩盤。不過市場普遍認為，AI的影響力仍處於初期階段，將持續帶動相關產業的銷售和獲利成長。富邦投顧董事長陳奕光認為，目前股市可能只是處於健康修正階段，AI產業才剛開始成形。

分析師:AI題材強勢不變，短期僅屬健康修正。圖／TVBS

鴻海董事長劉揚偉也表示，AI發展才剛起步，目前主要集中在模型發展階段，從狹義AI（ANI）逐步邁向通用AI（AGI），未來更將走向超級AI（ASI）階段。他強調AI尚未真正進入各行各業，發展潛力仍然龐大。在AI熱潮下，台積電成為焦點，特別是其赴美投資1600億美元設廠計畫面臨多重挑戰。分析師翁偉捷指出，台積電客戶已開始反映對漲價策略的負擔，同時美國的人力成本和建置成本都遠高於台灣。

分析師總結，雖然AI浪潮重新點燃科技產業榮景，但在地緣政治與供應鏈重組的時代，企業早已不再依賴單一市場，需要更全面的發展策略來應對未來挑戰。

