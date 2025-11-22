AI熱潮席捲全球！長線看好短期恐回檔 投資人憂「這風險」
人工智慧（AI）投資熱潮正席捲全球市場，專家與投資人紛紛關注AI概念股的發展潛力與風險。專職投資人阿樂表示，市場追逐AI概念股，從機器人晶片到機器人手臂等相關產業都受到矚目。雖然長期來看AI趨勢仍被看好，但短期內可能面臨回檔調整。隨著AI應用擴展至各產業，市場對高階晶片的需求爆發，台積電、聯發科、廣達等AI產業鏈企業再度領先市場攻勢，然而伴隨股價上漲，外界也開始憂慮長期泡沫化危機。
投資民眾任真表示，在股市創下歷史新高的情況下，市場走向難以預測，因此資金控管和風險控管變得格外重要。目前AI產業發展呈現多元面向，從輝達投資OpenAI並互相採購的合作模式，推升了AI基礎建設需求。然而分析師翁偉捷指出，作為最大AI龍頭企業的OpenAI目前仍持續虧損，用戶端使用頻率和付費情況不如預期，訂閱制無法讓OpenAI賺回足以彌補資本支出的利潤，因此AI確實存在泡沫風險。
財信傳媒董事長謝金河強調，泡沫是缺乏基本面支撐的炒作，股價若無營收獲利支撐，終將崩盤。不過市場普遍認為，AI的影響力仍處於初期階段，將持續帶動相關產業的銷售和獲利成長。富邦投顧董事長陳奕光認為，目前股市可能只是處於健康修正階段，AI產業才剛開始成形。
鴻海董事長劉揚偉也表示，AI發展才剛起步，目前主要集中在模型發展階段，從狹義AI（ANI）逐步邁向通用AI（AGI），未來更將走向超級AI（ASI）階段。他強調AI尚未真正進入各行各業，發展潛力仍然龐大。在AI熱潮下，台積電成為焦點，特別是其赴美投資1600億美元設廠計畫面臨多重挑戰。分析師翁偉捷指出，台積電客戶已開始反映對漲價策略的負擔，同時美國的人力成本和建置成本都遠高於台灣。
分析師總結，雖然AI浪潮重新點燃科技產業榮景，但在地緣政治與供應鏈重組的時代，企業早已不再依賴單一市場，需要更全面的發展策略來應對未來挑戰。
更多 TVBS 報導
吐光今年漲幅！ 比特幣大崩盤、跌破9.2萬 美股連兩天大跌
傳輝達改用LPDDR記憶體！伺服器成本恐翻倍 供應鏈陷「缺貨危機」
馬斯克大膽預言！AI讓金錢失去意義 窮人將消失
輝達財報點火！台股開盤飆逾800點 AI概念股爆量震盪
其他人也在看
《科技》R＆D100 2025出爐 台灣研發成果豐碩
【時報-台北電】經濟部21日宣布，素有研發界奧斯卡獎美譽的2025年全球百大科技研發獎（R&D100 Awards），共有六項技術榮獲七項大獎，包含工研院拿下三項大獎，紡織所一項、金屬中心一項、資策會獲獎一項，AI、生醫、資通訊等領域研發成果豐碩。 經濟部表示，經濟部支持的研發成果已連續18年榮獲全球百大科技研發獎，累積達103個獎項，其中9成已經技轉廠商或成立新創公司，而今年獲獎的技術也全數與業者展開合作，成為帶動我國AI、生醫等產業價值創新的原動力。 工研院攜手新光合成纖維、合碩生技及紡織所跨域開發的「仿生韌帶支架」，以仿生結構與高分子材料打造出兼具固定強度與提升修復的醫材，幫助斷裂的韌帶更快癒合、穩定恢復，對於長者因創傷而韌帶受損或斷裂，都能藉此快速恢復自在行動力。 金屬中心開發的「AI引導互動式語言治療系統」藉由生成式AI即時理解兒童語意，動態生成模仿與擴展回饋，引導完成正確表達，幫助居家密集訓練，開創AI輔助語言治療新未來。 紡織所開發之「尼龍循環技術使用回收纖維製成的再生膜材」，運用超音波清洗專利技術，使潔淨度達98％、用水量減少90％，全製程無溶劑、碳排降低逾70％，將廢時報資訊 ・ 21 小時前
國家檔案館正式開館 (圖)
台灣首座國家檔案館22日正式開館，國發會副主委彭立沛（中）表示，國家檔案館將秉持「最大開放、最小限制」原則推動檔案應用，歡迎全民探訪這座屬於「每個人的檔案館」，一起見證台灣歷史發展。中央社 ・ 19 小時前
經部獲全球百大科技研發獎7項大獎 連續18年獲獎數破百
臺灣深厚的創新研發實力在國際舞台再度大放異彩發光發熱！經濟部今（廿一）日宣布，素有研發界奧斯卡獎美譽的2025年全球百大科技研發獎（R&D100Awards），在經濟部經費支持下，共有六項技術榮獲七項大獎，包含工研院拿下三項大獎，紡織所一項、金屬中心一項（另拿下特別獎）、資策會獲獎一項，聚焦AI、生醫、資通訊等領域，研發成果豐碩。與勞倫斯利佛摩國家實驗室（LawrenceLivermoreNationalLaboratory）、阿爾貢國家實驗室（ArgonneNationalLaboratory）等國際重量級機構並列，臺灣創新研發實力再度成為全球矚目焦點。經濟部表示，創新研發是推動臺灣產業穩健發展的關鍵動能，經濟部長期支持各項科技研發，並專注於促進技術成果轉化為實際應用， ...台灣新生報 ・ 1 天前
國家檔案館正式開館 首日吸引近萬人次參訪
（中央社記者趙敏雅台北22日電）台灣首座「國家檔案館」今天正式開館，首日吸引近萬人次參訪。國發會副主委彭立沛表示，國家檔案館將秉持「最大開放、最小限制」原則推動檔案應用，歡迎全民探訪這座屬於「每個人的檔案館」，一起見證台灣歷史發展。中央社 ・ 19 小時前
輝達陰謀論1》「圍牆花園」策略 遭質疑綁架AI
輝達（NVIDIA）19日盤後公布Q3財報，秀出亮眼業績，且對第4季銷售額給出優於預期的指引，執行長黃仁勳還駁斥AI（人工智慧）泡沫聲浪，但「AI的全村希望」近來卻是遭市場「空頭」鎖定，各種「陰謀論」四起，其中輝達透過「圍牆花園」（walled garden）策略，強勢在AI市場圈地，遭質疑是綁架A自由時報 ・ 23 小時前
中日關係急凍 中方傳拒絕明年舉行中日韓首腦會談
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，事件持續發酵。日本共同社報導，關於召開日本擔任輪值主席國的中日韓首腦會談一事，日本向中韓兩國徵詢了明年1月實施的意向，據悉中方已拒絕。目前也無法磋商今後的具體召開時間，能否實現會談變得不明朗。中時財經即時 ・ 14 小時前
外送專法草案時薪245元 DEAT:恐流失1.45億筆訂單 工會:危言聳聽
財經中心／陳妍霖 宮仲毅 鄭國陽 台北報導國內外送員估計有14萬人，勞動部昨天預告「外送專法草案」出爐，不僅規定每單獨立計酬，明年最低時薪不得低於245元。台灣數位平台經濟協會提出警告，未經充分評估、倉促實施，恐造成1.45億筆訂單流失，導致5萬名外送員失業，今天外送工會出面反嗆，平台是危言聳聽。無論晴天還是下雨天，外送員拼命跑單，能多賺一筆是一筆，為了保障權益，勞動部預告「外送專法草案」出爐。勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，「這個報酬確實是在我們訂定這個專法裡面，是重中之重，每一單都是獨立的計算，我們不採所謂的截長補短跟平均」。外送專法草案明定，每單外送期間，換算時薪，為最低工資1.25倍，也就是時薪245元，明年上路，用來保障基本報酬，不過台灣數位平台經濟協會擔心，立法未經周延評估、貿然推進，恐怕會導致台灣外送市場1.45億筆訂單、460億元產值流失，5萬名外送員失業。"外送專法草案"通過! 每單獨立計酬 最低時薪245元（圖／民視財經網）全國外送產業工會發言人 蘇柏豪表示，「我覺得平台就是在危言聳聽，平台已經多次的在媒體上公開說，外送員的平均工資是一個小時270到290，那我們只是保障245這個數字，為什麼會造成他們的營運成本上漲呢？那如果你不對消費者調漲價格，那怎麼又會造成外送員失業呢」？全國外送產業工會理事長 陳昱安也說，「我想要跑訂單，那平台可能透過演算法，或是透過等等空單的手段，導致司機接不到訂單的情況下，才會有這個245的保障，我們會希望可以調到，就是基本時薪的1.5倍，就是明年196再乘以1.5這樣子」。外送工會原本爭取，時薪196元的1.5倍，也就是294元，雖然勞動部最後訂出245版本，差強人意，但比起現況至少有保障，只是消基會警告可能漲價。"外送專法草案"通過! 每單獨立計酬 最低時薪245元（圖／民視財經網）消基會董事長鄧惟中示警說，「有可能是平台在不知不覺間，那將他們的這個為了達到法尊，所增加的成本轉嫁到其他三方，我們也會擔心，那包含就是平台說不定為了希望外送員能夠用更快的時間送達，以至於來降低他們需要付的酬勞，那去變更制度，造成更多的更高的一個交通風險」。畢竟羊毛出在羊身上，台灣外送市場擺脫不了壟斷疑慮。外送專法如果上路，會帶來什麼樣的衝擊，有待觀察。原文出處：外送專法草案時薪245元 DEAT:恐流失1.45億筆訂單 工會:危言聳聽 更多民視新聞報導中國取消萬張飛日本機票！網曝當地現況：真的變少已售出145萬顆！「這款胃炎藥」傳安全疑慮 食藥署令「全面回收」產業知識+／減重商機擴大！瘦瘦針GLP-1+新藥CBL-514帶動新機會？民視財經網影音 ・ 15 小時前
為商而生的地產平台…PickPeak明年第一季上架，商圈分析簡單看！這群人為何想催生它？
2024年土地與商用地產為4027億，其中31%是商業不動產。商業不動產的需求龐大，企業卻一直無法獲得第一手資訊。看好商機，方睿科技推出「純粹為商而生的地產平台」PickPeak，預計於明年第一季上架。今周刊 ・ 1 天前
《熱門族群》蘋果在中國逆轉勝 台鏈Q4吃香
【時報-台北電】蘋果iPhone 17系列一雪前恥，在中國大陸市場拿下佳績，在追單效應下，未來將持續貢獻台廠供應鏈第四季營收，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等主要蘋概股，都會是受惠對象。 2024年蘋果iPhone 16在中國大陸市場慘遭滑鐵盧，首度實施優惠措施吸引買氣。原本預期今年消費性電子商品回溫速度慢，iPhone 17銷售恐遇阻礙，但iPhone 17在中國大陸市場逆勢翻轉，10月銷量年增37％，每四台新機中，就有一台iPhone 17。 iPhone 17規格升級、加量不加價，螢幕和記憶體都有顯著升級。同一時間，陸系手機廠並沒有推出令人驚艷的產品，因此讓消費者再度回歸蘋果陣營。 華爾街看好iPhone 17在中國大陸和北美市場的銷售佳績，以及對明年大改款iPhone 18與最強折疊機的預期，將蘋果目標價大幅提升到320美元。 在蘋概股中，法人最看好台積電，因為2026年蘋果A20晶片就將採用台積電2奈米製程，雖然法人預估一片晶圓要價約3萬美元，蘋果仍包下近半數產能。另外，光學大廠大立光也要為iPhone 18開發可變光圈鏡頭。 第一金投顧董事長黃時報資訊 ・ 21 小時前
本周台股跌幅3.51% 總市值85.54兆
(記者謝政儒綜合報導)根據臺灣證券交易所統計，114年11月21日發行量加權股價指數收盤為26,434.94點，較上週(114年11月14日)的27,397.50點下跌962.56點，跌幅約為3.51...自立晚報 ・ 1 天前
大膽下注的人正在獲得回報！蘇姿丰：我不怕AI泡沫、只擔心投資不夠
據《華爾街日報》報導，超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰大膽發生稱不擔心 AI 泡沫，呼應輝達 (NVDA-US) 執行長前幾天的說法，並預測 AI 和資料中心運算市場到 2030 年將達到每年 1 兆美元規模。鉅亨網 ・ 1 天前
台鐵不忍了！車廂貼「1告示牌」 超狂設計大票人讚翻：大進化
台鐵過去屢屢爆出車上衝突，台鐵近日推出新的告示，寫滿各式不法行為所觸犯的法條及刑期。在網友轉貼到Threads後引發熱議，由於致敬日本動畫《新世紀福音戰士（EVA）》的風格，深受大量民眾讚賞，不少人更表示「台鐵進化了」、「這張圖不知道闖過多少關卡」。中時新聞網 ・ 13 小時前
台股重挫近千點是「史上第六大跌點」 分析師：散戶搶進不利籌碼穩定
台北股市上演黑色星期五走勢，開低走低，盤中重摔逾千點，加權股價指數終場以2萬6434點作收，重挫991點，為史上第六大收盤跌點，跌幅高達3.61％，台股大盤不僅再度跌破2萬7千點，也失守季線2萬6470點關卡，成交量5498億元。聯合新聞網 ・ 1 天前
《國際產業》俄烏終戰草案曝光 油價跌逾1％
【時報-台北電】根據美國新聞網站Axios獲得的「28點俄烏和平草案」，內容包括要求基輔放棄其依然控制的頓巴斯部分地區，縮減軍隊規模，並承諾永不加入北約。 報導指出，雖然該份草案是「動態文件」（live document），俄烏各方都能進行討論並修正內容條文，但也傳出美國正敦促烏克蘭在「急迫時間」裡達成協議。烏克蘭總統澤倫斯基21日就該草案內容與美國副總統范斯通話。 消息人士透露，烏克蘭若不在27日前簽署終戰協議，美方將威脅停止武器供應與情報共享。 如果烏克蘭願意與俄達成協議，儘管要放棄大量國土，但烏克蘭也將獲得美國「安全保障」。 內容中明確提到，俄國在簽署終戰協議後，將能重返全球經濟行列，先前西方國家對其實施的制裁，將分階段、逐案討論後解除。此外美俄兩國也將同意在人工智慧和採礦等領域進行長期合作。 這項訊息立即反應到市場之上，儘管美國對俄國兩大石油公司的制裁在21日正式生效，但投資人依然預期這項制裁行動，有機會快速結束，在擔憂俄國石油加入全球供應鏈後，將導致油市供給過剩，兩大指標原油期貨均走跌。布蘭特原油期貨下跌1.5％或0.93美元，至每桶62.45美元；美國西德州中級原油期貨則下時報資訊 ・ 1 天前
冬季血荒拉警報！念慈安靈功德協會攜手「八點檔女神」連靜雯號召捐血救命
時序進入冬季，也是每年血液庫存最吃緊的「血荒季」。長期推動公益捐血的台中市念慈安靈功德協會，今（22）日上午10點30分起於台中新光三越百貨旁的惠安停車場舉辦冬季捐血活動，今年特別邀請有「八點檔女神」之稱的藝人連靜雯擔任公益代言人，現場以行動呼籲民眾踴躍捐血，為社會注入暖流。中時財經即時 ・ 22 小時前
看準中國半導體缺口！皮革公司豪砸363億要吃下龍騰100%股權
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導香港上市公司中聯發展控股（00264-HK）近年積極轉型，如今更傳出準備跨足半導體產業。外媒報導，中聯正洽談以45億至90億港元...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
TWICE來了! 子瑜首次回鄉開唱 喊:終於帶成員們來高雄
南部中心／綜合報導韓國女團TWICE成軍10周年，今晚首度在台開唱，子瑜第一次回家鄉開唱，不只用台語問好，還非常興奮的說，"終於帶成員們一起來高雄了"。甚至在最後一首歌前，拿起手稿，分享在韓國發展的心路歷程，幾乎哽咽快掉淚，讓粉絲十分動容。民視 ・ 6 小時前
AI泡沫、大盤雪崩 法人看AI族群中長期成長動能不變
台股上周五（21日）大跌991點，創歷史第六大跌點，大盤雪崩嚇壞不少投資人，不過，法人認為，最新消息是12月還可能再次降息，美股也跟著反彈，儘管短期可能因估值偏高而出現震盪，但中長期AI投資需求未變，相關族群仍有望維持成長動能，且AI泡沫風險仍低。自由時報 ・ 3 小時前
寶嘉聯合攜手星聯汽車 宣佈「台北市北投新車展示暨授權服務廠」全新落成開幕
寶嘉聯合旗下之大台北地區經銷夥伴──「星聯汽車」，宣布「台北市北投新車展示暨授權服務廠」正式落成啟用。這個全新據點同步整合了 PEUGEOT 與 CITROËN 雙品牌的展示空間，並配置多品牌授權服務廠，提供從新車賞購到專業維修保養的一站式服務，以更完整的品牌體驗迎接大台北地區的消費者及車主。 星聯汽車「台北市北投新車展示暨授權服務廠」座落於北投主要生活圈樞紐位置，便捷串聯天母、士林、關渡、八里及淡水區域。此據點的設立，不僅是星聯汽車繼昆陽、南港、松江及板橋之後，在大台北地區通路深耕的又一重要布局，更象徵其持續擴大銷售與售後服務量能。未來，星聯汽車將以更貼近消費者日常生活圈的方式提供服務，全面…CarFun玩車誌 ・ 1 天前
北市老牌銀樓被抓包賣假貨 LV「2.6萬手鍊」鑑定是假貨 女負責人起訴
台北市大同區一間老字號銀樓在店裡擺放「LV款式」手鍊供客人挑選，LV在台代理人接獲檢舉後派人到場蒐證，買下一條印有LV圖樣的仿冒手鍊，隨即送驗提告。士林地檢署調查後，依商標法對負責人 53歲鄭姓女子提起公訴。鏡報 ・ 23 小時前