AI熱潮延燒 盤點7大科技巨頭！一次看懂誰最能漲？誰要小心？
AI浪潮持續推動科技業發展，本文將解析Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達、特斯拉等7大科技巨頭，從財報動能、資本支出到策略布局，帶你掌握投資關鍵。
今（2025）年AI投資熱潮不減反增，從雲端巨頭到晶片供應商，整個科技產業正進入「AI基礎建設大擴張期」。
根據摩根士丹利最新預估，亞馬遜（Amazon）、Alphabet（Google母公司）、Meta、微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）、CoreWeave等公司，資料中心資本支出將從2024年的2,450億美元，一路攀升至2027年的7,000億美元，4年成長3倍。這波支出潮代表雲端服務、AI模型訓練與推論需求全面起飛。
同時，輝達（Nvidia）最新報告指出，Grace Blackwell與Rubin平台的訂單能見度已超過5,000億美元，是上一代Hopper晶片生命週期營收的5倍，顯示生成式AI的算力需求進入爆發期。
整體而言，AI投資正從概念題材邁向實際落地，企業用真金白銀打造算力與雲端基礎。從雲端巨頭的擴張到輝達的爆發，AI正重新定義全球科技版圖。
本文將帶你一覽Alphabet、亞馬遜、蘋果（Apple）、Meta、微軟、輝達、特斯拉（Tesla）7大科技巨頭展望，從財報數據到產業趨勢，深入分析誰正引領AI成長浪潮、誰又面臨轉型壓力，讓你掌握AI投資的真正贏家。
Alphabet 短線有壓、長線看俏
Alphabet（美股代號GOOG）第3季營收首度突破千億美元，年增16%，淨利成長33%，每股盈餘（EPS）2.87美元。亮點在於Google Cloud年增34%，營業利益暴增85%，利潤率達23.7%，反映企業導入AI基礎設施的強勁需求。
執行長Pichai強調，Gemini模型每分鐘處理70億token（文字單位）、活躍用戶超過6.5億人，並帶動搜尋與商業查詢量顯著成長。雖折舊費用年增41%，但CFO（財務長）認為這是為長期競爭力所必須的投資。
Alphabet正打造「全站式AI」的生態，從TPU晶片到Search、YouTube、Gemini全面整合。AI雲端產品營收年增超過200%，backlog暴增至1,550億美元。公司上修資本支出至930億美元，並預期2026年將顯著增加。
我認為Google Cloud成長強勁，AI雲端優勢明顯，但高投資也帶來折舊壓力。廣告仍為其獲利主體，若AI摘要減少搜尋結果點擊率，短線獲利將受影響。不過長期轉型為AI基礎建設巨頭的方向明確。
Amazon 上修全年營益預估
亞馬遜（美股代號AMZN）第3季營收年增13%至1,766億美元，淨利大增41%、達203億美元，全面優於預期。其中，AWS成長19%，利潤率提升至35.3%；廣告營收年增27%，反映生成式AI改善投放效率。
執行長賈西（Jassy）表示，AI是該公司最重要的長期投資主軸。AWS正擴大Trainium、Inferentia晶片部署，並推廣Bedrock平台以降低模型訓練成本。零售與物流透過「區域化」重組，大幅縮短交貨時間，北美營業利潤率創新高。
展望未來，亞馬遜將持續強化3大支柱：AI雲端、廣告、與自動化物流。公司上修全年營益預估，並預計2026年資本支出將顯著上升。
我認為AWS與廣告業務持續高成長，AI正帶動企業端需求全面復甦，同時物流效率提升也推動整體獲利能力。不過，為了鞏固AI雲端領先地位，該公司仍處於高投資階段，短線將面臨資本支出上升壓力。
Apple 穩定貢獻現金流
蘋果（美股代號AAPL）第4季營收945億美元、年增5%，EPS達1.46美元，毛利率創新高、達46.8%。
執行長庫克（Tim Cook）宣布「Apple Intelligence」正式登場，結合生成式AI與個人化運算，將於2026年全面導入iPhone、iPad、Mac。這套雙架構設計（在地端＋雲端）兼顧隱私與效能。服務營收突破250億美元，占總營收26%，穩定貢獻現金流。
該公司CFO表示，公司加大晶片與顯示技術研發，並推動1,100億美元庫藏股。新一代M5晶片與AI應用將啟動新換機週期。
我認為蘋果毛利率與現金流創高，AI功能有望帶動換機潮。其AI策略雖偏保守，但以隱私與體驗取勝。若2026年新機表現亮眼，可望重啟雙位數成長，惟要注意需求不如預期。
Meta 元宇宙仍在燒錢
Meta（美股代號META）第3季營收年增19%至404億美元，淨利年增39%至182億美元，EPS達7.09美元，營業利潤率達45%。值得注意的是，Reels、Messenger、WhatsApp廣告成為新動能，廣告收入年增17%。
執行長祖克伯（Zuckerberg）指出，Meta已全面轉向「AI為核心」策略。Llama 4將整合進所有產品線，提升廣告精準度並改變社群互動模式。Reality Labs雖仍虧損36億美元，但Quest 3銷售超預期，MR（混合實境）生態逐步成形。
該公司CFO提到，2026年資本支出將明顯高於2025年，主因AI晶片與資料中心建置。
我認為，AI助攻Meta廣告效率，雖可改善營收結構，但元宇宙投資持續拖累獲利，而且AI晶片與伺服器投資壓力仍大。目前Meta正由社交平台轉型為AI基礎建設公司，長期潛力仍需時間驗證。
Microsoft 長期競爭優勢明確
微軟（美股代號MSFT）第1季營收年增15%至703億美元，淨利年增22%至282億美元，持續優於預期。Azure營收年增21%，顯示企業對生成式AI雲端服務的需求持續升溫。
執行長納德拉（Nadella）表示，Azure OpenAI客戶數1年暴增3倍，AI工作負載占新訂單近3分之1。Copilot已深度整合至Office、GitHub、Dynamics等產品，帶動訂閱黏著度與利潤率提升。
該公司CFO則指出，AI基礎建設投資將續增，但仍維持38%營業利潤率與強勁自由現金流。待其自研晶片Maia與Cobalt上線後，將降低供應鏈依賴。
我認為，微軟在AI軟體與雲端業務的表現持續穩健，營收與獲利展現良好的延續性。憑藉龐大的企業用戶基礎與高度黏著度，讓微軟擁有穩定的現金流與明確的長期競爭優勢。
Nvidia AI基礎建設大贏家
輝達（美股代號NVDA）第4季營收609億美元、年增207%，淨利暴增570%至311億美元，EPS達5.56美元。資料中心營收占比達86%，成為全球AI浪潮的最大贏家。
執行長黃仁勳指出，生成式AI與加速運算是「全球產業轉折點」，Blackwell GPU與GB200平台已量產，效能提升5倍。資料中心訂單能見度延伸至2026下半年。
儘管輝達的中國市場受限，但歐美與中東的需求完全抵銷了衝擊。該公司也同時擴張CUDA軟體與AI Foundry服務，打造長期護城河。
我認為，輝達的優勢在於軟硬整合與生態閉環，雖然主要客戶自研晶片可能壓縮未來成長，並造成股價短線波動，但長期仍是AI基礎設施最大贏家。
Tesla 打造第2成長曲線
特斯拉（美股代號TSLA）第3季營收318億美元、年增17%，EPS 1.36美元。雖毛利率降至18.4%，營益率仍超過2%，成本控制持續改善。
執行長馬斯克（Musk）表示，該公司正從電動車轉向自動駕駛與機器人事業。他提到，全自動輔助駕駛（FSD）13.5 版本累積行駛里程已達數十億公里，並宣稱安全性優於人類駕駛。Robotaxi預計2026年上線，將開啟高毛利訂閱模式。
Megapack儲能系統營收年增45%，能見度已達2026年。馬斯克強調，未來10年特斯拉將是「AI驅動的科技公司」，結合Dojo晶片與Optimus人形機器人，開啟第2成長曲線。
我認為，FSD與Robotaxi是特斯拉發展的關鍵轉折點，但法規與技術仍有待驗證。執行長馬斯克的確具備長遠願景，但距離全面落地仍需時間。若進度延宕過久，市場耐性可能被消耗，導致股價波動加劇。整體而言，Tesla的AI轉型潛力可期，但也必須經得起時間與市場的考驗。
從財報可見，微軟、Alphabet、亞馬遜正押注基礎設施長線回報；輝達受惠科技巨頭資本支出大增，成為最大贏家；蘋果以裝置端隱私生態突圍；Meta與特斯拉則在高投資與高風險間尋找新曲線。
展望2026年，AI資本支出仍將保持強勁，企業對算力與資料中心的投入短期內不會減速。不過，市場焦點正從「成長故事」逐漸轉向「現金流驗證」──投資人更重視企業能否將龐大的AI投資，轉化為可持續的營運成果。
在這波轉折中，我會特別關注擁有穩定現金流、並已形成雲端與生態閉環優勢的公司，例如蘋果、輝達、微軟、Alphabet、亞馬遜；同時也會觀察像Meta、特斯拉這類仍處於投資擴張期、具高成長潛力的企業。這2種類型的公司，將共同形塑未來AI產業的競爭格局。
（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年12月號
下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動
其他人也在看
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 15
台積電2026成長年不是口號 法人搶先卡位這幾檔！
1月半導體股利多一波波，除日前CES展上，科技巨頭們宣布物理AI、代理AI世代到來，AI成長火力持續發燙外，下周台積電新年度首場法說登場，輝達執行長黃仁勳率先透露「台積電2026年迎來顯著成長年」，持續激勵1月以來半導體股及ETF股價表現搶眼，加上1月即將除息的半導體ETF，包括新光00904、00927雙雙祭出高預估配息金額吸睛。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
訂單一路看到2026下半年！淡季照樣旺「這家PCB大廠」全年營收創新高 記憶體、伺服器撐盤
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導PCB全製程廠健鼎（3044）受惠高階應用需求穩健成長，2025年營運表現亮眼，全年合併營收達733.99億元，年成長11.54%，創下歷...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2
猛飆漲停又重摔！這2檔入列處置股 國家隊砸2.8億買這記憶體、撿彩晶7675張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收30,288.96點，跌71.59點或0.24%。八大公股昨日買超44.99億元，其買超前十大個股，包括6檔電子股、3...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
新ETF開始募集 非投資等級債再受關注 元月ETF除息季登場 CPI、零售銷售數據登場 台灣投資人聚焦Fed降息線索｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在新ETF開始募集，非投資等級債再受關注；元月ETF除息季登場，投資人如何卡位除息與長線成長？以及CPI、零售銷售數據登場，台灣投資人聚焦Fed降息線索。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 20 小時前 ・ 2
外資看好光通訊 點名2台廠給予買進評等
[NOWnews今日新聞]美系外資於最新「光通訊產業」報告中出具，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期，預計800G及以上光收發器出貨量於2026 至2028年間...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 1
台積電漲只有少數人狂歡？施俊吉揭市場實況：別怪為何只有某幾股在漲
台股加權指數近日在台積電帶頭上攻下，一舉衝破3萬點大關。對此，前行政院副院長施俊吉在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時表示，台積電現在的股東不斷增加，根據最新資料，在全台約1300萬個開戶人口中，台積電目前約有187萬名股東，其中有約140萬戶是零股投資人，另外有37萬戶持股不超過5張，也就是說，零股與5張以下的股民合計高達177萬人，然而，真......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 23
代工大廠賺翻了？鴻海營收衝破8兆、廣達翻倍成長 「電子五哥」2025年戰績震撼開箱一次看
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導代工大廠2025年成績單全面出爐，電子五哥在AI伺服器強力助攻下，營收版圖出現明顯洗牌。隨著12月營收全數揭曉，市場發現，...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
美元更強了！專家看新台幣 這原因重貶不易
[NOWnews今日新聞]美元指數走高突破99大關，加上台積電發放股息，熱錢續匯出，新台幣貶壓增加，一度貶破31.6元，下探31.668元，周五9日終場收在31.595元，續創逾8個月收盤新低價，而累...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 發表留言
台股元月行情上漲率高 法人看好這些類股
[NOWnews今日新聞]台股9日周五震盪走低，面對短線漲幅獲利調節壓力湧現，盤中一度跌幅擴大，隨後曾翻紅拉回，最後多空拉鋸，壓低下跌71.59點，終場在30288.96點，守住5日均線，成交值為70...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 5
需求只會更多！「記憶體廠」11月EPS爆漲628% 惟連5漲28%被注意一度跌停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著記憶體供需缺口持續擴大，相關族群營運大幅成長，股價也因而水漲船高，如創見（2451）昨（9）日就公布去年11月EPS年增6...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬年12生肖財運排行榜！屬牛錢都不知道跑哪去，「這生肖」升職加薪正財來不停
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 2 天前 ・ 1
法說會倒數點火！台積電資本支出有望再衝 法人掃貨名單曝光、世界與「這幾檔」直接被鎖定
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電即將於15日舉行法人說明會，成為本周市場最受矚目的焦點。隨著法說會進入倒數，市場普遍預期，台積電今年資本支出規...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
國安基金下周一召開例會 台股3萬點繼續護盤？ 2大投顧董座看法出爐
國安基金例行委員會將於下周一（12日）召開，屆時除將公布第四季財報、說明護盤狀況外，也將針對是否啟動退場機制進行討論。第一金投顧董事長黃詣庭認為，在國際不確定性趨緩、台股與產業基本面維持強勢下，已具備退場條件；群益投顧董事長蔡明彥則指出，台美關稅談判尚未定案，關鍵變數仍在，續留場內護盤機率高。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 12
AI晶片測試需求爆炸 漢測12月營收月增37%營運加速升溫！
隨著先進製程持續微縮、封裝架構日趨複雜，市場對高彈性、可高度客製化測試設備與解決方案的需求持續攀升。半導體晶圓測試大廠漢測（7856），公布12月營收為新台幣2.92億元，較11月增加37.64%，帶動全年累計營收約新台幣24.25億元，年增51.75%。12月營收成長主要來自探針卡與耗材、工程服務兩大業務動能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
外資本周殺紅了眼！猛砍面板雙虎14萬張提款24億元 再倒貨台積電狂捲938億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數周五收在30288.96點，周線上漲939.15點、漲幅3.20%。根據證交所資料，外資本周合計賣超434.32億元，觀察外資賣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台股3萬點仍不敢投資！她emo無法突破心魔：只敢定存死守存款
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導2026年才剛開始，台股便已突破3萬點大關，然而，投資市場總是幾家歡樂幾家愁。近日一名網友在Dcard上分享，因受到金錢...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 6
搶進矽光子＋先進封裝領域！三大法人砸105億狂掃聯電8週 再搶買這些「紅包概念股」
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（1/5~1/9）收在30288.96點，上漲939.15點，漲幅3.2%，據證交所籌碼動向，三大法人合計週賣超461億元，其...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
AI需求強！法人看台光電2025年EPS逾60元
[NOWnews今日新聞]銅箔基板（CCL）龍頭台光電受惠AI伺服器與ASIC晶片需求強勁，產業後市持續看漲。法人指出，隨著輝達新一代Rubin平台規格升級及800G交換器滲透率提升，台光電憑藉高階材...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 發表留言
八大公股提款「這檔」塑膠股13億元！華新上週強漲14% 也遭倒破1.8萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上週（01/05～01/09）加權指數上漲939.15點，收在30288.96點，漲幅3.2%。根據「玩股網」統計八大公股銀行上週上市個股...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1