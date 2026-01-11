AI熱潮延燒 盤點7大科技巨頭！一次看懂誰最能漲？誰要小心？

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

AI浪潮持續推動科技業發展，本文將解析Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達、特斯拉等7大科技巨頭，從財報動能、資本支出到策略布局，帶你掌握投資關鍵。

今（2025）年AI投資熱潮不減反增，從雲端巨頭到晶片供應商，整個科技產業正進入「AI基礎建設大擴張期」。

根據摩根士丹利最新預估，亞馬遜（Amazon）、Alphabet（Google母公司）、Meta、微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）、CoreWeave等公司，資料中心資本支出將從2024年的2,450億美元，一路攀升至2027年的7,000億美元，4年成長3倍。這波支出潮代表雲端服務、AI模型訓練與推論需求全面起飛。

同時，輝達（Nvidia）最新報告指出，Grace Blackwell與Rubin平台的訂單能見度已超過5,000億美元，是上一代Hopper晶片生命週期營收的5倍，顯示生成式AI的算力需求進入爆發期。

整體而言，AI投資正從概念題材邁向實際落地，企業用真金白銀打造算力與雲端基礎。從雲端巨頭的擴張到輝達的爆發，AI正重新定義全球科技版圖。

本文將帶你一覽Alphabet、亞馬遜、蘋果（Apple）、Meta、微軟、輝達、特斯拉（Tesla）7大科技巨頭展望，從財報數據到產業趨勢，深入分析誰正引領AI成長浪潮、誰又面臨轉型壓力，讓你掌握AI投資的真正贏家。

Alphabet 短線有壓、長線看俏

Alphabet（美股代號GOOG）第3季營收首度突破千億美元，年增16%，淨利成長33%，每股盈餘（EPS）2.87美元。亮點在於Google Cloud年增34%，營業利益暴增85%，利潤率達23.7%，反映企業導入AI基礎設施的強勁需求。

執行長Pichai強調，Gemini模型每分鐘處理70億token（文字單位）、活躍用戶超過6.5億人，並帶動搜尋與商業查詢量顯著成長。雖折舊費用年增41%，但CFO（財務長）認為這是為長期競爭力所必須的投資。

Alphabet正打造「全站式AI」的生態，從TPU晶片到Search、YouTube、Gemini全面整合。AI雲端產品營收年增超過200%，backlog暴增至1,550億美元。公司上修資本支出至930億美元，並預期2026年將顯著增加。

我認為Google Cloud成長強勁，AI雲端優勢明顯，但高投資也帶來折舊壓力。廣告仍為其獲利主體，若AI摘要減少搜尋結果點擊率，短線獲利將受影響。不過長期轉型為AI基礎建設巨頭的方向明確。

Amazon 上修全年營益預估

亞馬遜（美股代號AMZN）第3季營收年增13%至1,766億美元，淨利大增41%、達203億美元，全面優於預期。其中，AWS成長19%，利潤率提升至35.3%；廣告營收年增27%，反映生成式AI改善投放效率。

執行長賈西（Jassy）表示，AI是該公司最重要的長期投資主軸。AWS正擴大Trainium、Inferentia晶片部署，並推廣Bedrock平台以降低模型訓練成本。零售與物流透過「區域化」重組，大幅縮短交貨時間，北美營業利潤率創新高。

展望未來，亞馬遜將持續強化3大支柱：AI雲端、廣告、與自動化物流。公司上修全年營益預估，並預計2026年資本支出將顯著上升。

我認為AWS與廣告業務持續高成長，AI正帶動企業端需求全面復甦，同時物流效率提升也推動整體獲利能力。不過，為了鞏固AI雲端領先地位，該公司仍處於高投資階段，短線將面臨資本支出上升壓力。

Apple 穩定貢獻現金流

蘋果（美股代號AAPL）第4季營收945億美元、年增5%，EPS達1.46美元，毛利率創新高、達46.8%。

執行長庫克（Tim Cook）宣布「Apple Intelligence」正式登場，結合生成式AI與個人化運算，將於2026年全面導入iPhone、iPad、Mac。這套雙架構設計（在地端＋雲端）兼顧隱私與效能。服務營收突破250億美元，占總營收26%，穩定貢獻現金流。

該公司CFO表示，公司加大晶片與顯示技術研發，並推動1,100億美元庫藏股。新一代M5晶片與AI應用將啟動新換機週期。

我認為蘋果毛利率與現金流創高，AI功能有望帶動換機潮。其AI策略雖偏保守，但以隱私與體驗取勝。若2026年新機表現亮眼，可望重啟雙位數成長，惟要注意需求不如預期。

Meta 元宇宙仍在燒錢

Meta（美股代號META）第3季營收年增19%至404億美元，淨利年增39%至182億美元，EPS達7.09美元，營業利潤率達45%。值得注意的是，Reels、Messenger、WhatsApp廣告成為新動能，廣告收入年增17%。

執行長祖克伯（Zuckerberg）指出，Meta已全面轉向「AI為核心」策略。Llama 4將整合進所有產品線，提升廣告精準度並改變社群互動模式。Reality Labs雖仍虧損36億美元，但Quest 3銷售超預期，MR（混合實境）生態逐步成形。

該公司CFO提到，2026年資本支出將明顯高於2025年，主因AI晶片與資料中心建置。

我認為，AI助攻Meta廣告效率，雖可改善營收結構，但元宇宙投資持續拖累獲利，而且AI晶片與伺服器投資壓力仍大。目前Meta正由社交平台轉型為AI基礎建設公司，長期潛力仍需時間驗證。

Microsoft 長期競爭優勢明確

微軟（美股代號MSFT）第1季營收年增15%至703億美元，淨利年增22%至282億美元，持續優於預期。Azure營收年增21%，顯示企業對生成式AI雲端服務的需求持續升溫。

執行長納德拉（Nadella）表示，Azure OpenAI客戶數1年暴增3倍，AI工作負載占新訂單近3分之1。Copilot已深度整合至Office、GitHub、Dynamics等產品，帶動訂閱黏著度與利潤率提升。

該公司CFO則指出，AI基礎建設投資將續增，但仍維持38%營業利潤率與強勁自由現金流。待其自研晶片Maia與Cobalt上線後，將降低供應鏈依賴。

我認為，微軟在AI軟體與雲端業務的表現持續穩健，營收與獲利展現良好的延續性。憑藉龐大的企業用戶基礎與高度黏著度，讓微軟擁有穩定的現金流與明確的長期競爭優勢。

Nvidia AI 基礎建設大贏家

輝達（美股代號NVDA）第4季營收609億美元、年增207%，淨利暴增570%至311億美元，EPS達5.56美元。資料中心營收占比達86%，成為全球AI浪潮的最大贏家。

執行長黃仁勳指出，生成式AI與加速運算是「全球產業轉折點」，Blackwell GPU與GB200平台已量產，效能提升5倍。資料中心訂單能見度延伸至2026下半年。

儘管輝達的中國市場受限，但歐美與中東的需求完全抵銷了衝擊。該公司也同時擴張CUDA軟體與AI Foundry服務，打造長期護城河。

我認為，輝達的優勢在於軟硬整合與生態閉環，雖然主要客戶自研晶片可能壓縮未來成長，並造成股價短線波動，但長期仍是AI基礎設施最大贏家。

Tesla 打造第2成長曲線

特斯拉（美股代號TSLA）第3季營收318億美元、年增17%，EPS 1.36美元。雖毛利率降至18.4%，營益率仍超過2%，成本控制持續改善。

執行長馬斯克（Musk）表示，該公司正從電動車轉向自動駕駛與機器人事業。他提到，全自動輔助駕駛（FSD）13.5 版本累積行駛里程已達數十億公里，並宣稱安全性優於人類駕駛。Robotaxi預計2026年上線，將開啟高毛利訂閱模式。

Megapack儲能系統營收年增45%，能見度已達2026年。馬斯克強調，未來10年特斯拉將是「AI驅動的科技公司」，結合Dojo晶片與Optimus人形機器人，開啟第2成長曲線。

我認為，FSD與Robotaxi是特斯拉發展的關鍵轉折點，但法規與技術仍有待驗證。執行長馬斯克的確具備長遠願景，但距離全面落地仍需時間。若進度延宕過久，市場耐性可能被消耗，導致股價波動加劇。整體而言，Tesla的AI轉型潛力可期，但也必須經得起時間與市場的考驗。

從財報可見，微軟、Alphabet、亞馬遜正押注基礎設施長線回報；輝達受惠科技巨頭資本支出大增，成為最大贏家；蘋果以裝置端隱私生態突圍；Meta與特斯拉則在高投資與高風險間尋找新曲線。

展望2026年，AI資本支出仍將保持強勁，企業對算力與資料中心的投入短期內不會減速。不過，市場焦點正從「成長故事」逐漸轉向「現金流驗證」­­──投資人更重視企業能否將龐大的AI投資，轉化為可持續的營運成果。

在這波轉折中，我會特別關注擁有穩定現金流、並已形成雲端與生態閉環優勢的公司，例如蘋果、輝達、微軟、Alphabet、亞馬遜；同時也會觀察像Meta、特斯拉這類仍處於投資擴張期、具高成長潛力的企業。這2種類型的公司，將共同形塑未來AI產業的競爭格局。

（內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年12月號

