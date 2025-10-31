AI熱潮快崩了？ BCA示警：出現「這跡象」要快跑





全球掀起人工智慧（AI）投資熱潮，但市場的樂觀預期可能站在不穩固的基礎上，根據研究機構BCA Research最新報告警告，當前業界急於擴建AI基礎設施的行為，恐怕是建立在「錯誤的前提」上，即是認為「率先進入市場者能取得重大優勢」的假設，並且提醒一旦發現一種狀況時，可能就是投資者該撤離的時候了。

BCA Research首席全球策略師Peter Berezin在報告中指出，雖然先行者優勢在具備「網路效應」、「規模經濟」或「法律保護」等特性的產業中具有明顯價值，但AI產業並不符合這些條件。

報告還警告，隨著AI技術越趨成熟，企業可能越來越難從中有效變現，「AI越強大，月可能削弱其商業化潛力。」

BCA Research將AI產業與航空業相提並論，指稱兩者皆面臨「高資本支出、產品同質化」的困境，尤其AI公司需要巨額的資本投入，卻生產出相對標準化的產品，造成投資人將周期性的獲利誤認為長期結構性收益。

該報告也質疑AI商業模式的可持續性，並且舉例表示，假設用戶詢問AI航班時間，AI能準確回應要求，試問航空公司還有什麼誘因要投放廣告？

BCA Research提到，AI用戶與企業未必如預期般受惠，透過研究顯示使用AI輔助工具的資深軟體開發人員，在完成任務的時間反而增加19%，此外多數企業「迄今尚未在營收或獲利上看到顯著改善」。

BCA Research警告表示，AI的生產力提升恐將導致「潮水效應」（Rising Tide Effect），也就是整體生產效率提升，但利益被廣泛分攤，而非集中於少數企業，更呼籲投資人留意一種情況，當一家大型AI公司宣布更多資本支出，但其股價卻不升反跌時，此時可能是時候退出了。

Berezin將這種股價下跌的情境稱為「元宇宙時刻」，這個詞源於幾年前元宇宙敘事的經驗，即科技巨頭最初投入大量資源，但最終因缺乏實質的獲利回報而導致股價崩塌。

Peter Berezin在報告中指出，「如果發生增資股價卻下跌，那就是時候撤退了。在此之前，我們樂於維持股票配置比例略低於基準水平。」他還建議投資者應該考慮鎖定部分已實現的收益。

BCA Research的報告提醒，科技股近期已經出現兩大令人擔憂的警訊，第一個警訊是在AI領域投入鉅資的「超大規模企業」（hyperscalers），其自由現金流有所下降，可能暗示這些公司的資產負債表正在走弱，另一個警訊是受到AI交易提振的投機性股票，在近期內出現拋售潮，同樣值得投資人留意。

