AI熱潮推升出口與投資 主計總處上修GDP至7.37％、創15年新高

人工智慧（AI）商機大爆發，帶動出口與投資動能強勁推升，主計總處28日上修今年經濟成長率（GDP）預測值至7.37％、創下15年新高，更較8月預測時大幅增加2.92個百分點，即便明年沒今年這麼狂，但明（115）年GDP仍同步上修0.73個百分點，站上3.54％。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，今年GDP大幅上修，主因是第3、4季出口表現暢旺，今年出口值上修357億美元、估達6249億美元，明年出口值上修623億美元、估達6644億美元；而普發1萬現金效應也會在今年第4季及明年第1季開始發酵，對第4季GDP影響1個百分點。

主計總處同步修正近年經濟數據，112年成長率由1.08％微幅調高至為1.12％，113年則由4.84％上修至5.27％。明年整體經濟成長率預估為3.54%，上修0.73個百分點。

對於AI商機爆發，主計總處解釋，AI等新興科技應用快速普及，算力需求劇增，激勵大型雲端服務業者（CSP）加速布建AI基礎設施，美國推遲半導體相關產品關稅，加上消費性電子需求回溫，推升我國電子零組件及資通訊產品出口大幅擴增，但傳產貨品仍受約制。

面對美國關稅政策不確定性，IMF（國際貨幣基金）下修世界貿易量成長率至2.3％，主計總處認為，隨AI技術及相關應用發展之長期態勢益趨確立，加上各國政府積極推動主權AI，硬體需求持續強勁，台灣除在地供應鏈，加上半導體高階製程產能開出，仍有優勢。

但主計總處也示警，明年有AI進程，美國關稅、通膨等5大不確定因素，仍須持續觀察。

