AI熱潮推升台灣經濟！CNN點隱憂：未必全民受惠

根據《CNN》報導，在長期面對鄰近強權的軍事壓力，以及美國總統川普對全球祭出關稅措施的情況下，台灣經濟近來仍明顯受惠於人工智慧（AI）熱潮，表現相當突出。台灣已連續兩季繳出約8%的經濟成長率，對已開發經濟體來說相當罕見，預估2025年全年GDP成長率可望逼近7.4%，甚至可能超越中國大陸，不過多數民眾並未明顯共享成果，所得差距擴大、部分民眾薪資停滯不前。

報導指出，經濟顧問公司Capital Economics經濟學家傑森・圖維（Jason Tuvey）表示，近幾季以來，台灣是全球表現最好的經濟體之一，外界原本就預期台灣會從AI浪潮中受惠，但可能低估了實際受惠的程度。

根據台灣主計總處週五公布的數據，今年第三季GDP年增率為8.21%，主要受第三季出口年增36.5%帶動，此前第二季經濟成長率也已達7.7%。10月出口金額再創新高，年增49.7%，創下15年來單月最大增幅。報導也指出，台灣股市在9月時市值超越德國，躍居全球第8大股市，同樣與人工智慧相關題材帶動有關。

CNN指出，台灣經濟蓬勃發展，在全球領先的晶片大廠台積電帶動下，高科技產業影響力巨大，但不少民眾卻未明顯分享到這波榮景，所得差距擴大、薪資停滯等問題仍存在。經濟學家分析，關鍵在於成長動能高度集中，電子製造業雖占台灣GDP比重逾15%，卻只僱用約6.5%勞動人口。

這種不均衡也反映在消費力道上。報導指出，根據台灣經濟發展研究中心公布的指標，今年以來消費者信心維持在偏低水準。經濟學家提到，川普發動的貿易戰也影響市場情緒，尤其是台美之間仍未敲定貿易協議。

報導也提到，台灣今年人均GDP預估將突破3.8萬美元，有望超越南韓與日本，不過平均薪資卻比這兩國低逾30%。

