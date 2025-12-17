AI熱潮推升晶片設備需求 亞洲投資規模居全球之冠

（中央社阿姆斯特丹16日綜合外電報導）國際半導體產業協會（SEMI）今天預測，隨著晶片製造商擴充人工智慧（AI）邏輯與記憶體晶片產能，電腦晶片晶圓製造設備的銷售將在2026年成長約9%達1260億美元，2027年再成長7.3%至1350億美元。

路透報導，由於多數晶片是在亞洲製造，SEMI預測，台灣、中國及韓國直到2027年仍是晶片設備的最大市場，其中中國投資金額居冠。

擁有全球最大晶圓代工廠台積電的台灣將持續擴充先進製程產能，韓國則對用於AI先進記憶體晶片進行投資。

SEMI指出，「所有其他被追蹤的地區，預計2026年與2027年的設備支出也將增加，這主要受到政府獎勵措施、區域化推動以及針對特定領域產能擴張的帶動。」

全球最大晶片設備供應商為荷蘭的艾司摩爾（ASML），約占整體銷售1/4。

其他主要廠商包括美國的應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA Corp），以及科林研發（Lam Research），以及日本的東京威力科創（Tokyo Electron）。（編譯：徐睿承）1141217