AI熱潮推升股市波動 楊金龍：近期修正屬健康調整

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者陳梅英／台北報導〕全球資金追逐AI熱潮，帶動股市頻創新高，也引發市場對資產價格過熱與金融穩定風險的關注。中央銀行日前在金融穩定報告中提到，國內股市對科技產業依賴程度偏高，若相關產業景氣出現波動，恐加劇股市震盪風險。對此，中央銀行總裁楊金龍表示，近期股市修正屬於健康調整，股市本來就不可能只漲不跌。

央行10日赴立法院財委會進行業務報告，國民黨立委林德福關切AI投資熱潮是否已推升市場風險，並詢問央行是否看到台股出現熊市跡象。

廣告 廣告

楊金龍表示，金融穩定報告提及AI產業可能出現過熱現象，主要是引用國際貨幣基金(IMF)的研究觀點，並非央行本身對市場的判斷，而是從金融穩定角度提醒相關風險。

他指出，股市漲跌並非央行職責範圍，但從金融穩定角度觀察，近期市場出現下檔修正屬正常且健康的現象，股市不能只上不下，適度修正有助於市場回歸理性。

林德福進一步指出，近年出現「房貸、車貸、信貸加融資」的「四貸同堂」現象，不少年輕人熱衷當沖交易，若未來股市出現較大幅度回檔，恐衍生金融風險。

對此，楊金龍表示，央行確實觀察到部分資金持續流向股市，相關情況主管機關均有掌握，金管會也正密切關注市場變化，未來將持續留意相關風險發展。

國民黨立委賴士葆則引用數據指出，美國股市總市值占GDP比重高達231.5%，台灣約183%，韓國約83%，質疑台灣資金流向股市的比率是否偏高。

楊金龍回應，若與三、四年前相比，投入股市的資金確實明顯增加，但若與美國、日本等主要經濟體相比，台灣占比仍相對較低，並非特別突出。至於韓國，前兩年占比相對偏低，近期快速攀升，也導致股市波動幅度較大。

此外，近期台股劇烈震盪也牽動匯市變化。賴士葆指出，台股週一重挫後隔日強勁反彈，外資持續賣超，單日外匯市場成交量高達47億美元，關切央行是否進場調節匯市。

楊金龍表示，出口商手中持有大量美元部位，當匯價條件有利時便可能進場拋匯，因此市場美元供給來源不僅來自央行，也包括出口商結匯需求。

針對賴士葆質疑外資6月賣超台股近3000億元、約當80億美元，台股是否已成為「外資提款機」，楊金龍表示，外資資金本來就有進有出，若以6月來看，外資淨匯出約50億美元，整體規模並不算大。

楊金龍強調，外資長期以來對台股仍相當有興趣，主因在於台股股利收益相對豐厚，因此資金進出屬正常市場現象，現階段尚未看到異常資金流動情況。

【看原文連結】

更多自由時報報導

彭博：傳台灣擬管制對中國晶片出口 ！台積電ADR一度重挫4.96％

熱錢大撤退！新台幣連4黑 爆出史上第二大巨量

曾文-烏山頭水庫「暢飲」4300萬噸 水利署：南部水情轉為審慎樂觀

凱基金發爐噴出！最大功臣是「它」 74萬股東開香檳狂歡

