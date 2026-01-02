AI熱潮推升記憶體價格 智慧型手機與電腦恐漲價

（中央社紐約2日綜合外電報導）市場研究暨分析機構「國際數據資訊」（IDC）和市場研究機構Counterpoint Research指出，記憶體供應正逐步從手機市場轉向支援人工智慧（AI）技術相關應用，導致記憶體價格上漲，進而推升今年智慧型手機與個人電腦售價。

美國雜誌「財經內幕」（Business Insider）報導，IDC上月發布報告指出，用於儲存資料的隨機存取記憶體（RAM），製造商正重新調整產能配置，轉而支援AI資料中心，而非用於智慧型手機與個人電腦。

就像智慧型手機在擁有更多記憶體時運作會更順暢一樣，AI資料中心也是如此。隨著愈來愈多企業仰賴AI工具，對穩定且強大運算能力的需求日益提升，進而推動對RAM使用量的大幅增加。

IDC預期，今年動態隨機存取記憶體（DRAM）的供應成長率將低於歷史平均水準，年增率約為16%。

隨著智慧型手機製造商如蘋果（Apple）、Google與三星（Samsung）愈來愈難以取得價格合理的RAM，其生產成本可能隨之上升，進而影響產品售價。

IDC資深研究總監波博（Nabila Popal）表示：「就即將到來的記憶體供應危機而言，這將對市場造成重大衝擊。這些廠商幾乎別無選擇，只能將增加的成本轉嫁給消費者。」

Counterpoint預測，記憶體價格可能在今年第二季之前累計上漲40%，進而使智慧型手機的平均售價提高約6.9%。

對於打算購買iPhone17 Max基本款的消費者來說，未來實際支付的價格可能接近1281美元，高於去年公布的1199美元售價。 Counterpoint並預期，多數手機製造商今年可能面臨較為低迷的市場表現。該機構預估，今年全球智慧型手機出貨量將下滑2.1%。（編譯：嚴思祺）1150102