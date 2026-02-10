AI熱潮推升需求 新加坡上修經濟成長預測

（中央社新加坡10日綜合外電報導）新加坡今天宣布，受AI（人工智慧）相關產品需求激增帶動，上調今年的經濟成長預測，以及全球貿易在美國總統川普（Donald Trump）關稅措施下「依然展現韌性」。

法新社報導，新加坡貿易與工業部表示，預計2026年國內生產毛額（GDP）將成長2.0%至4.0%，高於先前預估的1.0%至3.0%。

這項宣布是在新加坡去年經濟成長率達5.0%之後發布，主要受去年10至12月強勁表現帶動，超越原本預估的4.8%。

貿易與工業部指出：「全球經濟表現超乎預期，大多數主要經濟體2025年第4季的成長都優於預期。」該部還說，去年第4季的強勁表現預料將延續到今年。

「尤其值得注意的是，全球貿易活動雖受到美國關稅影響，卻依然展現韌性，這可能反映出美國實際關稅稅率低於公告的名目稅率。」

官員表示，各國因應關稅進行貿易轉移，以及「在AI投資熱潮下，AI相關產品出口強勁」，都促進了全球經濟發展，同時預計AI領域的投資今年將持續增加。

作為高端電子產品重要樞紐，新加坡近期在半導體、記憶體晶片及伺服器零組件等AI資料中心關鍵產業的生產明顯提升。

貿易與工業部說：「除了AI投資熱潮預料將於2026年持續外，美國、德國、日本等多國維持擴張性財政政策，以及全球寬鬆的金融情勢，都將在未來數季支撐全球經濟成長。」

不過，貿易與工業部也警告，今年多數主要經濟體的成長腳步「仍預估較2025年趨緩，部分原因是美國關稅全面上路及全球貿易壁壘上升，將對非AI相關的全球貿易造成壓力」。（編譯：林沂鋒）1150210