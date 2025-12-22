AI熱潮撐台灣經濟 中研院估今年成長7.41%明年3.71%
（中央社記者潘姿羽台北22日電）中央研究院經濟所今天大幅上修2025年經濟成長率預測值至7.41%，估明年為3.71%，均為國內主要預測機構最高。中研院經濟所指出，AI發展超乎預期，帶動經濟數據締造亮眼成績，但須留意產業兩極化問題，可能影響中小企業發展、削弱民眾信心。
中研院經濟所今天發布經濟預測，預估2025全年經濟成長率為7.41%，較7月預測值2.93%上修4.48個百分點，優於央行的7.31%及主計總處的7.37%。但中研院經濟所也提出，未來有5大不確定因素，包含美國貨幣與貿易政策，中國大陸經濟復甦挑戰仍存，地緣政治與供應鏈重組，AI與新興科技發展進程，以及國內勞動與資本配置。
中研院經濟所合聘研究員林常青指出，當前經濟情勢可用「雲開未盡，月色已現」形容，意即美國關稅政策還沒完全明朗，但台灣受AI與高速運算等相關應用需求擴張帶動，外需暢旺並帶動投資，經濟數據亮眼。
展望2026年，全球貿易持續受到美國關稅政策後續效應的影響，不過AI相關產業的擴展可支撐台灣外需與投資，只是高基期效應下，成長力道轉為緩和。
中研院經濟所預估今年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為32.09%與29.79%。明年美國雲端服務供應商與AI相關硬體建購持續推進，帶動外貿維持強勁表現，但須留意產業景氣分歧情況與美國關稅政策對全球商品需求的遞延影響，加上高基期使成長率受抑，預期明年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為8.41%與8.20%。
中央研究院副院長彭信坤表示，今年經濟成長率是15年最佳水準，但解讀數據時，必須留意成長結構、出口結構很特殊，國內生產毛額（GDP）結構中，進出口成長幅度特別突出，出口則以半導體跟ICT產業特別好，傳產相對低迷，導致民眾看到亮眼的經濟成長率時，「大家覺得很奇怪」。
林常青提醒，台灣產業兩極化議題不容忽視，產業發展不均不會立即影響GDP，但會改變經濟及社會穩定性；尤其未來國際政經情勢可能有愈來愈多非關稅的貿易限制，政府必須給予中小企業更多協助，除了產業轉型，也包含面對國際的合規作法。
談到關稅不確定性，林常青說，政府及企業都希望把關鍵產業留在台灣，至於怎麼與美國與其他國家分工，就是談判持續努力的方向。
AI狂潮讓台灣經濟成長率飆高，外界關注這股動能持續多久，林常青表示，AI與新興科技發展方向明確，但產業吸收能力是關鍵變數，也就是「AI產業化、產業AI化」的成效，另外，技術擴散速度與投資循環節奏也將牽動經濟成長。
工研院產科國際所組長岳俊豪進一步指出，現在不缺話題性AI，關鍵是能否出現可以賺錢的AI，把投資轉為實質收入。
物價方面，中研院經濟所考量國際能源價格下跌及新台幣匯率升值等因素，估今、明年消費者物價上漲率（CPI）為1.67%及1.60%。匯率部分，中研院經濟所沒有對匯率進行預測，而是參考國際機構數據，2026年新台幣兌美元匯率29.64元；中研院經濟所研究員兼副所長楊淑珺表示，匯率很難預測，但考量市場預期美國聯準會降息，以及台灣貿易順差龐大，確實帶來升值壓力，後續關鍵在於央行調控。（編輯：潘羿菁）1141222
