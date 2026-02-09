AI熱潮撐腰 台達電1月營收年增33％ 創史上同期最強

圖為台達電董事長暨執行長鄭平。

一開年就有好成績！受惠於AI基礎設施中的伺服器電源、散熱系統需求火熱，台達電1月營收以496.75億元創下史上最強，比去年同期激增32.9％，不過水冷散熱系統因專案出貨量下滑，1月營收比12月減少7.5％。業界估計，新的水冷散熱專案有機會從3月出貨，台達電營收可望從3月起再現月增率高動能。

台達電水冷系統專案成為最近5個月以來左右營收高低的關鍵，台達電最大的營收來源電源與零組件，在最近5個月以來每個月幾乎多在270億元上下，自動化則在45～50億元之間游移，以電動車馬達系統為主的交通每個月營收落在20～25億元左右。

只有包含資料中心用解決方案的基礎設施，去年9月時因為液冷系統專案大量出貨，當月基礎設施營收月增40％、躍升至228億元，帶動9月營收月增超過25％、一躍至570億元，連續下滑兩個月後，12月又因為基礎設施營收比11月上揚近兩成、至193億元，而帶動12月營收成長6.2％、至536.86億元。

隨著1月液冷系統專案營收又再度下滑近23％，台達電1月營收順勢比12月減少7.5％、至496.75億元，是4個月來首度重返500億元之下，不過仍創下史上最強1月，營收年增率高達32.9％。



