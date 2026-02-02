AI熱潮改寫版圖！MSCI新興市場指數權重 台灣首度超車中國

在人工智慧(AI)熱潮推升相關股票強勁漲勢後，《彭博新聞》報導，截至2026年1月底，台灣在MSCI新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)中的權重已經上升至21.06%，高於中國的20.93%，這也是2007年7月以來，台灣在這項指數的權重首次超過中國。

報導指出，台灣權重的攀升正突顯市場對AI題材交易的高度追捧，以及台灣本地企業在全球AI產業鏈中的關鍵地位；相較之下，中國「雙速經濟」受制於疲弱的內需消費，持續對股市形成壓力。

台積電(TSMC)為MSCI新興市場指數中權重最高的單一個股，今年以來股價已上漲約13%。而MSCI台灣指數(MSCI Taiwan Index)1月上漲逾11%，遠優於MSCI 中國指數(MSCI China Index)同期約上漲5%。

報導指出，儘管以本益比(Price-to-Earnings Ratio, P/E)等指標來看，中國股市仍較台灣便宜，但市場預期未來12個月，MSCI台灣指數的盈餘成長率可達 37%，遠高於MSCI中國指數的15%。

看好未來12個月台灣股票盈餘成長優於中國

資產管理公司Robeco亞太股票主管卡洛比(Joshua Crabb)表示，此一變化「顯示 AI題材已成為主導市場力量之一」，同時也「凸顯投資人對亞洲AI題材中預估值相對落後標的的興趣正在升溫」。

除了台灣，另一個亞洲半導體重鎮南韓也因記憶體晶片等價格飆升，也超越印度，成為MSCI新興市場指數中權重第三大市場。隨著記憶體晶片價格飆升，三星電子(Samsung Electronics)與 SK海力士(SK Hynix)等南韓晶片大廠股價紛紛創下新高。

報導指出，儘管印度長期的結構性成長故事仍吸引資金關注，但由於其在高階科技領域的布局有限，使其在這波 AI 驅動的行情中，上行空間相對受限。

資產管理公司Allspring Global Investments基金經理譚頌超(Gary Tan)指出：「這不僅提升了台灣在全球投資組合中的戰略重要性，但同時也顯示全球科技或AI 產業循環一旦反轉的曝險程度將隨之提高。」