AI熱潮熄火？專家示警「AI金絲雀」已撐不住：恐無法成指標股了

AI發展是否存在泡沫化疑慮，一直是市場關注的焦點。財經專家阮慕驊在節目《財經一路發》指出，對於AI的未來，他個人持樂觀態度，但從近期股市行情來看，11、12月AI概念股確實面臨逆風。他解釋，主因在於市場擔心AI主要硬體建置廠商是否能持續獲得資金支持，推動AI史無前例的重大工程，例如甲骨文、OpenAI是否能持續取得龐大資金。

阮慕驊表示，今（18）日一個重要消息是Open AI準備進行1000億美元融資，將估值提升至7500億美元（原估值為5000億美元）。他認為，這次融資是否成功將是重要指標，如果說1000億融不到，那肯定災難了。目前Open AI的1000億美元中，有100億美元傳出可能由亞馬遜提供，市場持續關注後續發展。​

「 AI指標股 」 甲骨文難撐？

同場接受阮慕驊訪問的「財經V怪客 」Vincent 則不諱言，「甲骨文這隻金絲雀不是剛死而已，而是死掉3周到1個月了。那已經不是日K線可以看出支撐點，要用周K線。它的財務槓桿擴增跟不上接單的速度，所以這樣來看指標股也沒辦法成為指標。」

談到甲骨文的困境是否嚴重，Vincent認為影響有限，當初講它是金絲雀，是讓我們發現AI到底有沒有存在問題的指標，那確實現在有出現一些問題，但它的問題不至於嚴重到崩掉，如果從技術面來看，它總市值不大，對科技股指數能夠撼動性不夠，如果是輝達這樣走當然就完了。

Vincent提到，甲骨文真的有問題，事實上，對台灣的影響也沒那麼大，它有問題只是手上訂單被移轉，等於說A公司被B公司搶單了，那訂單移轉到別的公司，最後訂單還不是要下到台積電來，所以整體總量沒有改變，只是個別公司問題，這個影響不會太大。

