AI熱潮續燃，美銀大幅上修台灣GDP成長至8%。路透社



美國銀行（Bank of America）週二（2/10）發布報告，大幅上調對台灣2026年經濟成長的預測，自原先的4.5%上修至8%，理由是在AI需求帶動下，全球對台灣企業生產的科技硬體產品「強勁需求持續不斷」。

彭博新聞報導，美銀經濟學家皮曉青（Xiaoqing Pi）等人在報告中指出，此次上修經濟預測「反映我們對台灣由科技驅動的經濟擴張持續樂觀」，近期的幾項發展趨勢也強化了這種樂觀態度，包括台幣匯率趨於穩定、與美國達成貿易協議、科技企業增加支出等。

廣告 廣告

在旺盛出口帶動下，台灣2025年經濟成長率達8.63%，創下15年來新高；第四季成長率更超過12%，創下1987年以來最快增速。美銀、高盛（Goldman Sachs）、巴克萊銀行（Barclays）等機構都對台灣經濟前景更加樂觀。

輝達（Nvidia）主要晶片代工夥伴台積電近日表示，計畫資本支出高達560億美元，高於市場原先預期，更強化了市場對AI今年持續強勢表現的信心。

在此同時，Alphabet、Meta、亞馬遜（Amazon）等企業也正加大對AI的投資。

美銀指出，考量「通膨仍然溫和、服務業薪資停滯、非科技產業疲弱，以及房地產市場持續降溫」，預期台灣央行今年不會升息。該行也提醒，其預測仍面臨「地緣政治情勢」等風險。

更多太報報導

亮彈威脅、貼近我F-16...英媒揭共軍2025繞台軍演3挑釁行動「如黑道耍槍」

中國發布「香港國安白皮書」 稱北京對港國安事務負「根本責任」

黎智英恐須服刑至96歲！英美、歐盟、聯合國同譴責判刑 港府斥「抹黑香港」