AI熱潮能撐多久？陳鳳馨點名4公司是觀察重點：目前市場多空激烈交戰

輝達是少數能把AI基礎設施所有關鍵晶片與系統整合在一起的公司。（資料照，取自NVIDIA GTC粉專）

​市場對AI泡沫的擔憂日益升高，投資人擔心AI熱潮可能重演當年的網路泡沫破裂。媒體人陳鳳馨提醒，台灣自2023年以來因人工智慧題材，而享有股市狂熱榮景，但在討論AI相關議題時，短線修正幅度可能相當大，投資人應保持謹慎。此外，她也點名4家公司，指出可能是觀察重點。

陳鳳馨在節目《風向龍鳳配》提到，最近這段時間大家關心了幾家公司，第一家是Open AI，Open AI最近動作很大，聲浪也都質疑在它身上，可是因為它終究是一家沒上市的公司，所以財務報表不是那麼透明，外界只能從一些旁之佐證，來觀察到底Open AI能不能支撐心目中，未來它想要壟斷整個AI基礎生態的重要的角色，它現在表態要簽署的或已簽署的合約高達1兆4000億美金，但Open AI真的有足夠財力來支撐，然後去花掉這1兆4000億美元的合約嗎？

Open AI燒錢速度超乎想像

陳鳳馨提到，這兩天有一位美國財經播客拿出一份文件指出，Open AI燒的錢其實遠比大家想像的更加嚴重，譬如在收益部分，根據Open AI跟微軟的合約，Open AI 20%的淨收入應該要回繳給微軟，從微軟財務報表裡，看到它從Open AI拿回來的錢回頭去估算，其實Open AI 2024年以及2025年上半年的收入只有外界所宣稱的大概一半左右。

陳鳳馨指出，可是Open AI在燒錢的部分，是外界所估算的3倍，所以收入只有外界所估計的一半，支出是外界所估計的3倍，Open AI每一年燒的錢遠比外界所估計的還要多了將近6倍，這麼大一筆燒錢速度，要說另外籌錢，然後去做大規模投資，所以大家就在Open AI身上打了非常多問號。然而，股價不會立刻反映到Open AI身上，因為它沒有上市，可是所有跟它簽合約的公司都受到了波及，不管是輝達、博通、超微或是甲骨文。

陳鳳馨指出，Open AI燒的錢遠比大家想像的更加嚴重。（資料照，美聯社）

美媒警示CoreWeave財務與營運風險 恐成AI泡沫核心

陳鳳馨續指，另一家被關注的公司叫做CoreWeave，這是一家專門做AI基礎設施，然後提供租用給這些AI新創公司使用的一個很重要的公司，大概在這個領域當中有2家佼佼者，而CoreWeave是大家最關注的，因為它的母公司或主要金主恰恰就是輝達，所以它可以源源不斷的從輝達拿到晶片。

陳鳳馨透露，這幾天美國媒體提出警告，以CoreWeave的財務狀況以及商業運轉模式不可持續，所以媒體形容「CoreWeave是AI泡沫當中的核心」，這個報導一出來後，就讓CoreWeave股價大跌8%。

《大賣空》主角Burry做空Palantir與輝達

陳鳳馨提到，最後一家可能會引起爭議的是Palantir，或者說輝達加Palantir，電影《大賣空》的主角Michael Burry現在正做空Palantir以及輝達，雖然他否認了外界所估算他放空的金額，其實他實際投入的金額不多，大概只有幾百萬美元，但是因為他使用的是權利金，槓桿倍數非常的大，所以他的空單齊全，最後算的總規模金額是很龐大。

AI股短線風險不可輕忽 陳鳳馨點名4家公司

陳鳳馨直言，有沒有一些公司可能會計帳上面有一些會讓人覺得不符合實際，而結果高估利潤的一些情況，譬如說CoreWeave或Palantir，這場戰役現在多空交戰的非常激烈。

陳鳳馨表示，以台灣來說過去因為人工智慧的關係享有從2023年一直到現在，享有股市上面的狂熱榮景，恐怕現在我們碰觸人工智慧相關議題時要小心注意，它的修正幅度都會蠻大，當然就長期而言，台灣在人工智慧上的受惠是毫無疑問的，可是就短線上，它修正幅度可能必須要小心注意。

陳鳳馨提醒，如果投資人很擔心的話，注意甲骨文、CoreWeave、Palantir、輝達的股價，這4家公司可能是觀察的中心。至於Open AI看不了股價，但可以看的出來Open AI它在可能涉及的一些事件當中，討論的風向到底是如何。

