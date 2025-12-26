AI熱潮襲捲矽谷和華爾街！美國科技富豪一年暴增17兆財富，馬斯克穩坐首富、黃仁勳躍居第8名

受惠於投資人對人工智慧（AI）龍頭企業的狂熱支持，2025一整年熱潮不只帶動股價飆升，更讓美國最富有的科技富翁們，在一年內淨資產合計增長超過5500億美元（約新台幣17.3兆元）。

引述彭博（Bloomberg）統計數據，截至美東時間平安夜收盤為止，美國前十大科技創辦人與執行長，合計持有近2.5兆美元（約新台幣78.6兆元）的現金、股票及其他投資資產。這個市值相較於年初的1.9兆美元（約新台幣59.8兆元），其資產規模大幅成長，主要就是受益於AI狂熱和標普500指數（S&P 500）全年上漲超過18%的難得時機。

廣告 廣告

哈佛大學經濟學教授、同時兼任OpenAI顧問的福爾曼（Jason Furman）表示，「這一切都具有高度投機性，並與AI的成敗高度連動。雖然市場依舊懷疑，是否真的能帶來回報，但在疑慮的同時、投資人依舊選擇押注它、並相信會成功。」

而AI狂熱受益的矽谷領袖名單中，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）依然穩坐榜首，他的淨資產年增率將近50%，達到6450億美元（約新台幣20.3兆元）。他僅在9月份短暫失去首富寶座，當時被甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（Larry Ellison）所超越。

輝達執行長黃仁勳前往APEC慶州會場，與南韓總統李在明會面。（美聯社）

除了靠著名下企業股票讓資產爆增，馬斯克還獲得特斯拉股東支持，投票通過高達1兆美元（約新台幣31.5兆元）的薪酬方案，同時也讓影響美國航太發展的SpaceX，市場估值飆升至8000億美元（約新台幣25.2兆元）。

除了馬斯克，資產增幅最驚人的兩位科技富豪，都與Google有關。他們分別是谷歌共同創辦人賴瑞．佩吉（Larry Page）和謝爾蓋．布林（Sergey Brin），前者資產年增率達到61%，收在2700億美元（約新台幣8.5兆元）；布林則獲得59%年增率，名下淨資產達到2510億美元（約新台幣7.9兆元）。

美國準總統川普與矽谷科技菁英會面，由左而右依序是亞馬遜創辦人貝佐斯、谷歌創辦人佩吉、臉書營運長桑德伯格（AP）

此外，卸下執行長頭銜的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），則是獲得7%增長，資產總額達到2550億美元（約新台幣8.02兆元）。另外，前文提到艾利森，更因為甲骨文的雲端與資料中心業務，讓公司股價隨之飆漲，讓這位創辦人一年獲得31%增長，淨資產達到2510億美元（約新台幣7.9兆元）。

提到AI浪潮、就絕對不能忽略晶片龍頭輝達（Nvidia），創辦人黃仁勳（Jensen Huang）也是這波熱潮的受益者之一，伴隨公司股價和市值迅速成長，一舉躍升成為全球市值最高的上市公司，突破4兆美元（約新台幣125.8兆元）大關，讓黃仁勳以1560億美元（約新台幣4.9兆元）的身家，位列美國科技富豪第八名。

而從官方文件顯示，黃仁勳在2025年合計出售超過10億美元（約新台幣314.6億元）的輝達持股，實現部分獲利。除了他，貝佐斯今年也出售高達56億美元持股；而戴爾（Dell） 集團創辦人麥可．戴爾（Michael Dell），則賣出超過20億美元的公司股票。

不過，從上述這家富豪的資產組成，大家也能猜想到，他們高比例財富來源，就是仰賴公司持股的市值。因此當市場出現警訊或疑慮，像是對於AI建設無止盡的鉅額支出、挖角高階人才支付天價薪酬和各企業之間融資投資方式，都讓投資人一度感到害怕，讓Meta和甲骨文股價出現下跌。

這波股價下挫，讓祖克柏（Mark Zuckerberg）和艾利森的財富快速縮水，瞬間被兩位Google共同創辦人佩吉與布林超越排名。

Meta 執行長祖克柏於2025年9月17日在加州的Connect開發者大會上發表演說時，配戴搭載人工智慧的智慧眼鏡與腕帶。（美聯社）

至於在AI狂熱與股價飆漲當下，「唯一」名下資產持續縮水的科技富豪，就是微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），他是因為持續出售微軟持股，以此資助其慈善事業。

更多風傳媒報導

