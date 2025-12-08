AI熱潮讓博智翻身！從保守轉進攻 打開產能天花板 EPS上看25元
曾以保守著稱的博智，如今因AI浪潮翻身。從抗拒擴廠到跨國合資，短短一年策略大轉彎，不僅打開產能天花板，更吸引新客戶上門，有望後起直追，趕上這波AI盛宴。
博智（8155）本來是一家非常保守的公司，特別對於擴廠採取比較抗拒的態度。AI帶來PCB（印刷電路板）產業大量的需求，博智一開始是無動於衷的，一直到去（2024）年才租用了一個廠房，讓今年起增加了20%的產能；今年9月底泰國廠又正式加入營運，再增加20%的產能，但這樣的擴廠速度根本滿足不了AI市場龐大的需求。
讓人感到非常意外的是，博智在今年9月底公布了跟日本PCB大廠名幸電子（Meiko）的合資設廠新聞，這個合作案博智占股70%，很顯然博智在這個合作案中占據了主導地位。我們要知道，Meiko願意讓市值只有其10分之1不到的博智主導整個越南新合資公司，是一件不容易的事。
這個合資案將會在未來對博智產生重大的影響，並讓其股價出現爆發式的成長。為什麼呢？我來說說我的獨家觀點。
3原因讓博智後勢看漲 大客戶紛紛搶合作
1.越南廠區成長潛力大
博智在這個越南廠的投資金額是1,120萬美元，將分3次出資，第一次投入的資金是224萬美元。看起來這個投資金額並不大，但Meiko在越南的廠區是非常大的，只要需求持續增加，投資的規模可以很快擴大，也就是說，這個投資案宣告博智的AI伺服器PCB產能呈現上不封頂的狀態。
我們看到OpenAI的大手筆算力投資，如果OpenAI的觀點是對的，整體的AI伺服器PCB需求可望呈現每年50%的複合成長率，一路成長到2030年，這讓博智的股價有了很大的想像空間。
2.新客戶上門談合作
Meiko合作案也為博智帶來另外一個意想不到的效果，很多過去沒有合作過的大客戶來探尋合作的機會。博智過去的大客戶有美超微（Superm-icro）、戴爾（Dell）、緯穎（6669）跟研華（2359）。因為過去博智對擴廠保守，原來的大客戶都要不到足夠的產能，自然沒有新客戶有興趣跟博智洽談合作。
而越南廠的消息一出來，很多過去不敢想的大客戶紛紛找上門，這是博智意料之外的事，更可見目前AI伺服器PCB的供需緊張狀況。有了新客戶的合作意向，越南廠產能可能會是博智現有廠產能的好幾倍。
3.材料供應商願意讓利
上述發展也讓博智的PCB材料供應商大幅提高了合作意願。主要的原材料銅箔基板（CCL）供應商台光電（2383）跟台燿（6274）都表示願意重新談判CCL供貨價格，假設台光電的供貨價格從98折降低到9折，等於讓博智降低了8%的進貨成本。也就是說，博智之後的毛利率可以大幅提高，讓博智更有底氣投入研發費用。如果博智的產品組合能向高階提升，也可以進一步提高博智的毛利率。
然而博智的EPS（每股盈餘）預測將很大程度地影響博智的股價。博智今年第1季EPS是1.3元，第2季因為匯損降為‒0.19元，合計上半年EPS為1.04元。第3季因為台幣貶值，有匯損的回沖，EPS預估為2元。第4季因為泰國廠的新增產能，加上博智的大客戶英特爾（Intel）有復活的跡象，開始重新拉貨晶圓測試板（該產品是博智毛利率最高的），EPS預估為3元，全年的EPS約為6元左右。
2026年因為泰國廠產能滿載跟產品毛利率提升，全年EPS上看15元；2027年越南廠加入營運，全年EPS更上看25元。但這一切的預估都需要4個前提配合：⑴博智的產品組合能向上提升；⑵越南產能順利量產；⑶ AI伺服器產業保持供不應求；⑷台幣不要再升破1美元兌換30美元的匯率。
因為今年第2季的虧損，讓博智目前不受法人的青睞，但只要我們目光往前看，會發覺博智是一檔下跌空間不大，但上限很高的投資標的。
（內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年11月號
