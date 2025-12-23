AI熱潮退燒？最新調查曝光 台股信心跌破這數字

財經中心／余國棟報導

全球股市區間震盪，股市樂觀情緒與風險偏好下降，市場對人工智慧樂觀預期出現不同討論，投資人謹慎交易，導致國際股市及台灣股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至25.1，風險偏好指數同步走弱至18.1。（示意圖／PEXELS）

2025年12月「國民經濟信心」調查結果，全球股市區間震盪，股市樂觀情緒與風險偏好下降，市場對人工智慧樂觀預期出現不同討論，投資人謹慎交易，導致國際股市及台灣股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至25.1，風險偏好指數同步走弱至18.1。

民眾景氣展望樂觀指數與消費意願微幅下滑，國發會最新公布的10月景氣對策信號維持黃紅燈，雖同時指標略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈穩步成長。本月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至-7.3，展望樂觀指數走低至-6.9。大額消費意願指數降低至10.0，耐久財消費意願指數走弱至-12.7。另一方面，買房意願續微揚至-41.6，惟賣房意願指數卻微幅下降至-34.0。

廣告 廣告

28%民眾預期2026年經濟成長率高於3%，53%民眾預期通膨高於2%，主計總處於2025年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。本月調查結果顯示，民眾對於2026年台灣經濟成長率的平均預期值為2.56%，僅有28%的民眾認為2026年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.17%，有53%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

46%民眾預期2026年薪資將調漲，57%則預期年終獎金1至3個月。（圖／國泰金）

民眾對於薪資調整幅度與年終獎金的預期，關於民眾對明年薪資調幅的預期，本月的調查結果顯示，達48%民眾認為2026年每月經常性薪資維持不變，46%預期2026年經常性薪資所得會調升，其中8%預期幅會高於3%。

關於民眾對於年終獎金的預期，本月的調查結果顯示，57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準，29%民眾預期年終獎金在1個月以下，14%民眾則認為會大於3個月，其中7%民眾預期獎金將高於5個月。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／輝達、美光齊飆帶頭衝！費半勁揚1.1% 日韓股同步補漲

台股盤前／美股假期行情點火、AI多頭不退 台股開盤拚延續漲勢！

薪水沒動、股市又晃 近6成民眾年終只敢想這數字！

AI股洗刷不是人人撐得住 它擁金融170萬股民青睞！

