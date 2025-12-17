AI熱潮降溫拖累美股！甲骨文資料中心融資傳聞引發拋售
美國股市於美東時間17日下跌，投資人持續撤出關鍵的人工智慧（AI）類股。這波跌勢的導火線，來自1篇《金融時報》（Financial Times）的報導指出，甲骨文公司（Oracle）的主要投資人之一，退出了其1項資料中心計畫。
據《CNBC》報導，標普500指數（S&P 500）下跌1.16%，收在6,721.43點；那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）下挫1.81%，收在22,693.32點。道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）下跌228.29點，跌幅0.47%，收在47,885.97點。
先前炙手可熱的甲骨文股價下跌5.4%。《金融時報》報導指出，藍貓頭鷹資本（Blue Owl Capital）原本計畫為甲骨文位於密西根州、總投資額達100億美元的資料中心提供融資，但該計畫最終破局。熟悉內情的人士表示，主因在於市場對甲骨文債務水準與支出規模的疑慮。甲骨文隨後否認相關報導，並表示該資料中心計畫仍在推進中。
近幾週來，企業為資料中心擴建所採取的高風險融資結構，持續讓投資人神經緊繃。本交易日市場對甲骨文的高度關注，也延續了上週的爭議，當時甲骨文駁斥了《彭博社》（Bloomberg）的1篇報導，內容聲稱甲骨文已將部分為OpenAI規劃的專案延後至2028年。
其他與AI投資主題相關的股票17日同步走低。近期科技股輪動拋售中的領跌股之一、晶片製造商博通（Broadcom）股價下挫逾4%；輝達（Nvidia）跌近4%；超微半導體（AMD）跌幅超過5%；Google母公司Alphabet也下跌逾3%。
位於芝加哥的投資管理公司「Zacks Investment Management」客戶投資組合經理莫爾貝里（Brian Mulberry）表示：「我們確實看到1個相當明顯的趨勢，也就是資金正從大型成長股輪動至大型價值股。我認為，投資人正在為明年可能發生的情況，調整到更具防禦性的部位。現在市場真正提出的問題是：『究竟誰能將這些龐大的AI投資轉化為實際獲利？』」
12月以來，包括甲骨文與博通在內的多檔AI概念股已出現可觀跌幅，投資人資金轉而流向金融類股等價值導向的市場板塊。以本月至今計算，甲骨文與博通股價分別下跌超過11%與19%。道富科技類股精選SPDR ETF（State Street Technology Select Sector SPDR ETF，XLK）本月下跌2.6%。
莫爾貝里預期，資金自高估值股票撤出、轉進「估值相對合理的產業」的趨勢，將一路延續至2026年。他認為，這樣的輪動趨勢，加上貨幣政策前景的不確定性，可能會帶來一定程度的市場波動。
他指出：「在這個階段，觀察某些關鍵因素、判斷AI何時以及在哪裡真正實現獲利，將變得格外重要，例如自由現金流。你或許可以粉飾資產負債表，但你無法偽造自由現金流。過去推動市場報酬的最大動力，如今已轉變為市場面臨的最大風險。」
17日標誌著標普500指數與30檔成分股的道瓊指數，連續第4個交易日收黑。在此之前，2大指數於16日同步下跌，原因是美國勞動統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）公布了11月就業報告，其中也包含10月的相關數據。這份報告揭示了美國經濟的最新健康狀況，而先前因美國政府於秋季關門，導致聯邦數據系統出現備份延遲，相關資訊一度中斷。
