AI熱潮！台積電市值「亞洲最高」 員工年薪逾350萬加劇台灣貧富差距

美股四大指數週四全面收黑，拖累台股今（6）天開低，盤中一度下跌近600點，但在台積電翻紅之下，大盤跌勢也收斂；根據外媒彭博社報導，面對全球對AI晶片高度需求之下，台積電已躋身亞洲市值最高企業，光是非主管職員工年薪就高達約新台幣351萬元，是全台平均年薪的四倍之多。

台股一度下跌近600點失守月線 記憶體股成重災區

美股賣壓炸裂，台股週五開盤也面臨「黑色星期五」恐慌，權值股紛紛軟腳，難敵資金外逃，多檔記憶體股、PCB和ABF都一度亮燈跌停，大盤指數兵敗如山倒，開盤跳空暴跌下殺近600點，直接摜破月線，盤中隨著台積電翻紅，跌勢才終於收斂。

分析師邱敏寬表示，剛好逢年節之前這一波大盤修正的力道非常非常大，台積電目前是呈現短空格局，如果能拉回1650到1700點建立所謂的防線，當然重點是要外資不再殺，長期觀察台積電還是現在這一波的造王者。

台灣收入最高10%掌握總所得近五成 加劇台灣「貧富不均」

台積電盤中上下震盪，一度站上1780元，但表現依舊亮眼，根據外媒彭博報導，在全球對AI晶片高度需求之下，也讓台積電躋身亞洲市值最高企業，光是非主管職員工年薪初估就近11萬美元、折合台幣超過350萬，是全台平均年薪的四倍，也推動台灣經濟躍居全球成長最快之列。

邱敏寬指出，因為台灣傾向於電子化，這一波大概35%的投資人賺得盆滿缽滿，但有65%的投資人因為他們還是布局在金融類股、傳產類股，獲利沒有那麼多，所以台灣的貧富差距會加大。

只是台灣收入最高的10%已經掌握總所得的四成八，隨著貧富差距擴大，巴黎經濟學院分析，台灣的所得集中程度甚至比起美國更極端，未來是否會進一步加深經濟脆弱性，帶來的隱憂也受國際關注，仍要持續觀察。

