AI熱潮！6成投資人看好未來3年科技業吸引力
[NOWnews今日新聞] 根據PwC發布「2025全球投資人調查」結果顯示，有61%的投資人認為，未來3年科技業將吸引最多投資，遠超過其他產業，但也有超過4成投資人希望企業能夠在AI投資、回報及創新策略上揭露更多資訊。
這項調查涵蓋全球26個國家與地區，共1074位專業投資人受訪。調查發現，在未來3年，科技業對投資人的吸引力最高（61%），是排名第2至第4產業的2到3倍。資產與財富管理業以25%位居第2，第3是電力與公用事業（24%），第4是銀行與資本市場（19%）。
隨著科技持續進步，投資人也希望所投資的企業跟上腳步，92%投資人呼籲企業增加資金於科技轉型。投資人對科技轉型的強烈支持，來自於企業採用AI所帶來的效益。過去1年，投資人觀察到其投資的企業中，AI帶來的效益主要包括生產力提升（86%）、獲利改善（71%）及營收成長（66%）。
基於這些成果，超過78%的投資人表示，若企業推動全方位AI轉型，投資人至少會適度增加投資。然而，僅37%認為企業對AI策略與政策有足夠的揭露，投資人希望獲得更多透明資訊，以支持其投資決策。
此外，也有92%投資人呼籲所投資的企業在科技轉型增加資金，並強化資安（88%），期望成長與韌性並行，而且有74%投資人認為，跨越傳統產業界線尋求機會的企業，將有更高的成長。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
美國開放H200晶片給中國 劉佩真：代表允許發展商業AI
OpenAI 「紅色警戒」！傳GPT-5.2提前上線 12/9反擊Gemini 3
攜手微軟、輝達探索AI 永豐金首屆科技年會2大應用亮點
其他人也在看
開盤／大盤衝破28338點！這幾檔「銅板股」比台積電還兇
今日台灣股市開盤氣勢如虹，加權指數在權值股和特定概念股的帶動下持續攀升，盤中一度觸及 28338.73 點，展現出穩定上漲 0.12% 的強勁態勢。與此同時，中小型股匯集的櫃買指數也毫不遜色，同步上漲 0.37%，顯示市場熱度廣泛，多頭氣氛濃厚。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 1
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1
台股2026上看3萬點！AI供應鏈、記憶體行情持續發威 專家點名「這3檔」可抱緊
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI需求強勢帶動下，包含記憶體族群在內的多檔供應鏈個股今年全面走高，台股也一再刷新歷史新高。展望明（2026）年行情，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前 ・ 7
0050規模突破兆元大關「國內第一檔 」！ 22年漲破1261%
台積電（2330）今日收在1,495元，上漲35元或2.4%，總市值衝上38.77兆元。元大台灣50（0050）在台積電帶動下，收在63.7元，上漲1.51％，市值衝上1兆13.96億元。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 40
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 6
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 17
00919配息0.54元，最後買進日12/15！連11季年化配息率破10%…熟齡族想月領1萬要買幾張？
群益台灣精選高息（00919）將在12月16日（二）除息，12月15日（一）為最後買進日！本季配息0.54元，與前一季相同。以昨日（12/1）收盤價21.45元估算，年化配息率約10.07%，已連續11季維持10%以上。市場法人分析，大盤近期震盪劇烈，但高息ETF抗震力強；若投入約120萬元買入56張00919，每月約可領1萬元現金流，適合作為退休理財工具。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發起對話
搶進輝達供應鏈！這「先進封裝設備廠」週飆近23%、訂單滿手 外資連2週狂補貨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI伺服器與HPC需求持續升溫，先進封裝與封測自動化需求隨之起漲，相關供應鏈個股也成為市場焦點。先進封裝設備廠竑騰（...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 10
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 5
美降息無懸念 新台幣看升、本周挑戰31元
美國聯準會FOMC（聯邦公開市場委員會）會議本周率先登場，市場對美國再次降息已無懸念，國際美元指數跌破99，主要亞幣反應走揚，新台幣延續近期升勢，盤中開高走高、一度突破31.1元，但尾盤央行進場調節後，收回部分升幅，本周可望如市場預期挑戰升破31元整數大關。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 1
今年最後一次 台積12／11除息 秒填息standby
晶圓代工龍頭台積電11日進行季度除息，為今年最後一次配息，每股所配發5元現金股利隸屬於今年第二季，預計2026年1月8日入袋，共計將發出1,296.66億元。外資圈人士說，台積電除息、秒填息機率仍高，不只支撐年底行情，更替台股2026年初做夢行情提供資金活水。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1
PCB無極限！欣興漲破220大關奔3年半新高價 分析師：若跌破這位置停利
PCB領漲股、載板三雄之一的欣興（3037）今（8）日再度拉出漲勢，甩開同為三雄的景碩（3189）、南電（8046），一支獨秀站上222元，以3.2%的漲幅站上近3年半新高價。運達投顧分析師陳石輝指出，目前欣興已是籌碼戰，持有者若跌破當日低點，就要出場停利，若跌破10日均線則建議全數出手。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
網飛砸720億美元收購華納兄弟探索，串流戰局與好萊塢版圖全面改寫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，網上串流平台巨擘--網飛(Netflix，美股代碼NFLX)宣布，將斥資720億美元收購美國娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)的電影與電視工作室，以及串流平台HBO與HBO Max，交易對華納兄弟探索整體企業價值約827億美元，被視為其成立以來最大膽、最關鍵的一次戰略轉身。消息公布後，上週五網飛股價帶量收跌2.89%，報100.24美元，成交金額達130.54億美元，位美個股第4高；華納兄弟探索股價則大漲6.28%，報28.61美元，週線急漲8.67%，連續第八週收紅，顯示資金普遍押注此案最終能落地。依協議，交易以現金加股票方式支付，華納兄弟探索股東每股將獲得27.75美元對價，對應股權價值約720億美元，企業總價值約827億美元。為降低監管壓力與資產過度集中疑慮，華納兄弟探索需先完成今年6月宣布的公司分拆計畫，把流媒體及工作室部門與全球網路部門拆成兩家獨立上市公司，新拆出的Discovery Global將持有全球網路資產，包括CNN、TNT體育與Discovery頻道等有線電視頻道以及相關數位產品，這部分財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
13檔外資回補 押寶年底作帳行情
外資經過11月大提款近3,749億元後，在12月開局首周回頭大買，上周除了周一賣超之外，接下來連續四個交易日合計回補770億元，押寶年底作帳行情；統計外資鎖定台積電（2330）、廣達（2382）、聯發科（2454）等重量級AI權值股及金控股等13檔個股大敲，各買超20億元以上。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
外資周周買 抱股過節
隨著聯準會（Fed）降息機率不斷攀高，全球流動性快速回暖，外資態度也明顯轉多。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話