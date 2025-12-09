AI熱潮！6成投資人看好未來3年科技業吸引力

▲根據PwC發布「2025全球投資人調查」結果顯示，有61%的投資人認為，未來3年科技業將吸引最多投資，遠超過其他產業。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

[NOWnews今日新聞] 根據PwC發布「2025全球投資人調查」結果顯示，有61%的投資人認為，未來3年科技業將吸引最多投資，遠超過其他產業，但也有超過4成投資人希望企業能夠在AI投資、回報及創新策略上揭露更多資訊。

這項調查涵蓋全球26個國家與地區，共1074位專業投資人受訪。調查發現，在未來3年，科技業對投資人的吸引力最高（61%），是排名第2至第4產業的2到3倍。資產與財富管理業以25%位居第2，第3是電力與公用事業（24%），第4是銀行與資本市場（19%）。

隨著科技持續進步，投資人也希望所投資的企業跟上腳步，92%投資人呼籲企業增加資金於科技轉型。投資人對科技轉型的強烈支持，來自於企業採用AI所帶來的效益。過去1年，投資人觀察到其投資的企業中，AI帶來的效益主要包括生產力提升（86%）、獲利改善（71%）及營收成長（66%）。

基於這些成果，超過78%的投資人表示，若企業推動全方位AI轉型，投資人至少會適度增加投資。然而，僅37%認為企業對AI策略與政策有足夠的揭露，投資人希望獲得更多透明資訊，以支持其投資決策。

此外，也有92%投資人呼籲所投資的企業在科技轉型增加資金，並強化資安（88%），期望成長與韌性並行，而且有74%投資人認為，跨越傳統產業界線尋求機會的企業，將有更高的成長。

