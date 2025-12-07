AI熱釀通膨 明年電子產品恐漲3成

AI熱潮席捲全球，卻在供應鏈端引起「虹吸效應」！上游晶圓代工與記憶體產能全力支援AI伺服器的高毛利產品，排擠一般消費性電子零組件，讓成本持續膨脹，另方面，終端消費需求持續低迷，極端落差情況將在明年加劇。專家直言，全球主要消費性電子產品恐迎來高達3成的漲價潮，產量也將面臨集體下修。

研調機構TrendForce報告顯示，原先市場對電子產業復甦抱持的樂觀態度已轉向悲觀，2026年全球智慧型手機產量將年減2％，有別於先前預期成長0.1％；筆記型電腦產量也從原估成長1.7％下修至衰退2.4％。產量預期集體下調，反映品牌商對於將暴漲的成本「轉嫁」給消費者的能力感到悲觀，擔心漲價將凍結買氣。

分析各類產品的漲價幅度，消費者明年恐面臨「史上最貴」的採購壓力，智慧型手機受到高階製程與記憶體漲價雙重夾擊，市場預期，全球均價將漲5至20％。

在DIY PC領域，衝擊最為顯著。預估整體零件價格漲幅將達15至30％，重災區在於記憶體（DRAM）與固態硬碟（SSD）。以一台造價約新台幣1.5萬元的文書型電腦估算，記憶體與SSD成本占比已逾50％，這2個關鍵零組件價格飆升，將直接墊高組裝成本，讓入門產品價格失去競爭力，消費者轉向二手市場。

電腦通路商私下透露，記憶體價格每天都在變，以DDR5 16GB記憶體來說，幾天就漲了幾百，消費者已開始下修記憶體的容量菜單，或者延遲換機，組裝電腦的訂單大約減少3成。

筆記型電腦同樣難逃漲勢，預估漲幅為5至15％。除記憶體成本外，鋰電池供應鏈的波動也是推升價格主因。至於電玩主機，因產品生命周期長，製造商有空間吸收外溢成本，估漲幅落在0至10％，但初期產量極少，恐出現「有價無貨」的窘境。平板電腦則預計上漲4至10％，但最終定價需視市場接受度進行滾動式調整。