AI熱錢美股風險增 無腦投資S&P 500恐不再安全

AI熱潮讓美股再創高峰，輝達市值突破五兆美元，科技巨頭表現亮眼，帶動S&P 500指數暴漲四成。但專家警告，以往多元的指數因此轉變成被少數科技巨頭主導，前五大公司就佔三成權重。AI投資狂潮推升報酬的同時，也讓退休基金與ETF面臨集中的高度風險，投資人恐怕得重新思考分散投資的定義。

輝達股價持續狂飆，市值正式突破五兆美元，市場一片歡騰。AI熱潮也帶動S&P 500指數向上，自2021年10月以來，整體漲幅已超過四成。

華爾街科技分析師艾夫斯表示：「我認為這個產業將持續推動市場上漲，最終會徹底改變投資者的投資格局。」

然而在專家眼中，這波漲勢既令人振奮，也暗藏隱憂。由於股價不斷創高，權重也同步拉升。花旗集團估算，S&P 500中有近半市值與AI具中高度關聯。輝達一家公司便占了整體指數的7%，影響力相當於指數中224家最小企業的總和。除了擔心AI泡沫化讓科技股大幅回檔，現在連過去常被視為「無腦投資」的指數型基金，也可能面臨巨幅波動。

CNBC個人財經記者科尼什指出：「巴菲特以及先鋒集團創辦人柏格等投資巨擘，都非常推崇投資S&P 500基金的策略。設定後便能長期持有，不需頻繁操作，只要跟著指數走，就有機會在多年後累積財富。市場上更出現多種追蹤S&P 500的ETF與共同基金，吸引力就在於能緊密反映指數表現。」

由於投資分散、成長穩定的特性，大量民眾把退休金投入這類基金。

個人資產管理公司執行長穆倫解釋：「投資人常追求多元化，以避免單一股票出現二至五成的暴跌。S&P 500涵蓋五百檔獨立股票，從歷史經驗來看，能降低個別公司崩盤帶來的衝擊。」

但如今的S&P 500與過往已大不相同。AI熱錢持續湧入，讓指數逐漸變形。前五大成分股輝達、微軟、蘋果、Alphabet與亞馬遜，加總已占整體指數將近三成。也代表許多民眾將退休金的大部分，實際上押注在少數高波動的科技巨頭。

財富管理公司特殊財富商品管理者艾略特提醒：「許多人並未意識到，他們的退休金或投資組合表現，竟如此高度依賴這五家公司的股價。」

專家指出，當市場越來越集中於少數企業，分散投資比以往更加重要，否則可能影響退休規劃與財務目標。理財顧問也建議，投資人應依照退休時間與風險承受度調整配置。

艾略特說：「如果距離退休僅剩十至十五年，我們仍會建議持有股票，但可考慮較為防禦的策略。例如選擇嬌生、消費必需品或公用事業等更具穩定性的價值型企業，這些股票通常擁有較豐厚的股息，同時保留長期成長的空間。」

了解ETF的實際組成，也成為投資人不可忽視的重點。

穆倫指出：「如果希望維持S&P 500的曝險，同時降低科技與AI比例，最簡單的方式是轉向S&P 500等權重指數ETF。這類ETF給予五百檔股票相同的權重，能避免少數巨頭對整體回報造成過度影響。」

AI正在改變市場，也正在改變投資規則。S&P 500彷彿一面映照美國經濟的鏡子，呈現出一個由演算法、晶片與科技巨頭支配的新時代。投資人唯有在波動中找到平衡，才能順利通過AI熱潮的考驗。

