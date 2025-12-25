AI熱陰影 資料中心別在我家後院！調峰發電廠被迫延役

圖／達志影像路透

AI浪潮為世界帶來的改變，可能超乎你我想像。現在全美各地都掀起興建資料中心熱，支持者說這將有助地方經濟發展，但批評者則認為資料中心消耗太多水電，也破壞偏鄉環境，不少社區民眾就發起抗議行動，高呼不要資料中心蓋在自家後院。而AI所需的龐大電力，也迫使原本屬緊急調度使用的尖峰負載發電廠，即便到了退役年限，也被迫繼續運轉。

抗議民眾：「(威斯康辛州)鄧恩郡不要資料中心。」

在AI人工智慧熱潮下，現在全美有近3千座新的資料中心正在蓋或計畫興建，在各地引發反彈聲浪，就怕會影響生活環境和消耗過多水電。德州中部海斯郡的偏遠地帶也一樣，一家名為CloudBurst的公司，在當地破土動工，立刻遭附近居民強烈抗議。

德州海斯郡居民 琳賽：「這裡就像是我們的避風港，你知道，這裡就是家，這就是我們永遠會回來的地方。」

在這裡占地6甲多的琳賽家族，30多年前就搬到這裡，比世人理解什麼是AI資料中心要早得多。

CNN記者 vs. 德州海斯郡居民 琳賽：「我們現在看到的，幾個月後，這一切就會完全不同。沒錯，是的，我之前不知道它需要這麼多資源，我太天真了，對此一無所知，現在不是了，這種情況發生在全國各地，我的意思是大家真的為此掙扎。」

不過蓋資料中心的公司，在公聽會上話說得直白。

CloudBurst資料中心高層：「你們的銀行、醫院、醫生，所有政府機構，沒有資料中心它們無法生存，所以我理解你可能不希望它蓋在你家隔壁，但它總得在某個地方。」

沒有人希望蓋在自家後院，CloudBurst表示將致力成為好鄰居，以及地方環境的守護者。工程第一階段包括三棟建築，總計近兩萬坪，內部會有封閉式循環水系統，幫助他們大幅減少用水量，宣稱能源方面基本上自給自足。

德州海斯郡居民 琳賽：「我認為那不可能，你要知道所有的都是一週七天、一天24小時運轉，我的意思是它是持續的。」

資料中心的晶片需要持續冷卻，代表需要消耗大量電力和水。美國能源部2024年的報告預估，資料中心到2028年，將消耗全美6.7%到12%的電力，因此研發省電省水技術將是關鍵。德州大學阿靈頓分校的兩位Z世代工程師，就開發出一套冷卻系統。

德州大學阿靈頓分校研究科學家 龐德拉：「就把它放在晶片上然後進行冷卻，就是這樣放著。把冷卻所需能源壓到最小限度，這樣就可以大幅減少整個資料中心的能源消耗。」

AI資料中心電力需求之大，讓美國電網已快供不應求，越來越多所謂「尖峰負載發電廠」被迫投入運轉。這類電廠原本只在用電高峰時段，調度投入短時間發電，通常是有數十年歷史的化石燃料發電廠，代表運轉時排放更多汙染，發電成本也比基載發電廠來得更高。在芝加哥勞工社區的這座60年代的燃油發電廠，原定明年退役，如今也被迫繼續運轉。

芝加哥市議員 西格喬-羅培茲：「這些企業和開發商把我們視為金礦，他們沒有把我們看做社區，而是他們牟利、榨取利潤的方式，卻不用承擔任何責任，我想他們甚至認為不用跟他們的鄰居溝通。」

根據路透社分析，美國最大電網PJM互聯電網，原計畫退役的火力發電廠，60%在今年推遲或取消退役計畫，這些大多都是尖峰負載發電廠。芝加哥的這幾座發電機組，是蓋在現在已廢棄的百年燃煤發電站內，在當地居民長年反對下，燃煤電廠十多年前關閉，但八座使用石油的尖峰負載機組仍繼續運轉，儘管汙染已大幅減少，但每年仍排放2到25噸的二氧化硫。

主張關閉燃煤站人士 盧塞羅：「人們可能會說尖峰負載機組只偶爾運轉，它們造成的汙染，遠不如原來燃煤發電廠運轉時那麼嚴重，但像皮爾森這樣的社區面臨的問題是，許多不同汙染源會累積造成很大的影響。」

目前尖峰負載發電廠僅占全美電力供應約3%，但總供電量可達19%。隨著AI電力需求激增，川普政府急尋電力資源下，這類發電廠延役的趨勢恐怕只會更加速。

