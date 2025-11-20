AI熱 外銷連九紅 全年訂單創高

經濟部統計處20日發布10月外銷訂單金額693億美元，年增25.1％，一如預期的拉出連九紅，甩掉關稅掉單陰霾。統計處長黃偉傑更釋出好消息，因衝擊我半導體的232條款尚未實施，2025年全年外銷訂單金額，可望首次突破7000億美元，寫下歷史新高。

10月外銷訂單火紅，推手仍是AI，帶動相關供應鏈商品訂單不斷，可是傳統產業受到市場低價競爭及需求動能不佳拖累，仍然是苦哈哈。

像是「資訊通信產品」與「電子產品」兩類，各年增28％與35％，金額部分，前者為歷年10月最強，後者是歷年單月最高。

但傳統貨品部分，市場需求保守觀望、海外同業競爭，「基本金屬」、「塑橡膠製品」金額分別年減一成上下。只有「機械設備」與「化學品」比去年同期好，分別年增16％、4％。可是前者仍然跟AI與伺服器有關，客戶積極下單半導體設備及自動化設備，後者則是受益美國藥廠轉單效應。

黃偉傑坦言，機械業若扣除半導體設備接單，工具機產品仍是不好。化學品如撇開藥品，石化產品也還是受到海外產能開出排擠。

黃偉傑並釋出好消息，指全年訂單金額有機會創新高，「機率蠻高的」！只要未來2個月接單年增幅度都超過2成，2025年全年就會首次突破7000億美元，超越2021年的6741億美元。

統計處預估11月訂單至少有667億美元，等於離創紀錄是近在咫尺。不過前提得是232國安調查條款延後實施。

黃偉傑解釋，外銷訂單表現最好的資訊通信及電子兩大產品，都在232條款範圍內，但因美國一直都還沒有實施，所以在廠商拉貨潮、AI需求暢旺下，訂單仍可不斷成長。