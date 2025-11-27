AI熱！獲利成長佳、評價合理 科技股後市強

▲法人表示，台灣科技股在明年獲利成長佳、目前評價尚合理的情況下，後市看俏。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 今年來AI熱潮帶動全球科技類股走揚，也讓美股、台股大盤都創下新高，現階段高檔震盪，也讓投資人起了居高思危的心態，不過市場法人表示，台灣科技股在明年獲利成長佳、目前評價尚合理的情況下，後市看俏。

群益投信台股研究團隊表示，雖然今年來台灣科技類股漲幅表現佳，投資人難免會居高思危，不過，觀察台灣科技股、美國那斯達克科技、MSCI全球科技股三大指數的本益比與明年EPS年增率預估表現，台灣科技股目前本益比23.9倍，遠不及美國NASDAQ科技31.4倍、MSCI全球科技股31倍，台灣科技股目前估值相對合理。

再以明年獲利預估來看，台灣科技股仍有逾二成的成長空間，獲利成長態勢強勁，更彰顯台灣科技的投資價值，因此，建議投資人在2026年的投資一定要有台灣科技創新題材標的。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台灣作為全球AI浪潮中的重要供應鏈角色，相關概念股表現亮眼，也是驅動台股大盤表現的功臣。觀察目前台灣出口產品逐漸轉向高技術、高毛利的半導體、高階電子零組件等高附加價值領域，台灣科技產業鏈轉骨，台股科技股也將同步啟航。後續來看，美科技巨頭續添資本支出，有利台灣供應鏈明確的實質訂單驅動。

陳朝政表示，建議投資人投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心，如先進製程、HBM、光通訊、高階CCL、散熱、電源。

