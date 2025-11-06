AI燒股市 股神卻狂賣！阮慕驊曝最安全股票

▲「股神」巴菲特即將退休交棒，但他的波克夏海瑟威公司，在這波AI狂潮席捲股市下，卻沒有大舉購入。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 「股神」巴菲特即將退休交棒，但他的波克夏海瑟威公司，在這波AI狂潮席捲股市下，反而沒有大舉購入相關股票，今年第三季，波克夏海瑟威現金儲備飆升至逾3800億美元，相當於每天增加4.2億美元現金，財經專家阮慕驊疑惑，「巴神視而不見？」他說，自己還沒有答案，但他可以確定，現在最安全的股票就是「波克夏」。

根據波克夏財報顯示，波克夏第三季現金儲備高達3817億美元，創下歷史新高，比上一季再多出376億美元，等於平均每天進帳4.2億美元、每小時現金增加1700萬美元，十分驚人。

阮慕驊表示，過去三年，波克夏累計淨賣出約1840億美元的股票，僅在第三季度就再度拋售了價值61億美元的普通股。

自巴菲特在5月份的年度股東大會上宣布將卸任CEO以來，波克夏的A類股股價已下跌約12%，而同期標普500指數則上漲了約20%。阮慕驊直呼，「衆人皆視AI為此生最大的投資機會，只有巴神視而不見？」巴菲特錯了，還是大家都錯了？

他說，自己現在沒答案，更打趣說「但是我知道，哪天全球股市因為AI泡沫而崩了，最安全的股票就是波克夏。」

