AI爆到何時？專家示警下半年「1最大風險」未來20年波動全說了

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財經中心／綜合報導

AI熱潮席捲全球，不僅帶動科技股屢創新高，也讓相關產業成為市場關注焦點。被外界稱為「國師」的命理學家楊登嵙近日分享投資觀察，認為2024年至2043年進入風水學所稱的「九紫離火運」，AI人工智慧、高科技設備、軍工產業及生技醫療等領域將成為未來20年的重要趨勢，更直言下半年最大的投資風險恐怕是「這件事」。

AI熱潮還在點火？專家示警下半年「1最大風險」未來20年波動全說了

命理專家分析看好AI族群發展，今年截至5月底投資績效已達250%，並直言下半年最大風險恐怕是「沒投資AI」。（圖／民視資料照）

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根據《CTWANT》報導，楊登嵙指出，過去2004年至2023年的「八艮土運」期間，房地產及電子產業表現突出；而從2024年開始進入「九紫離火運」，火屬性產業包括AI、半導體、高科技化學材料及軍工領域，木屬性產業則涵蓋生技醫療、慢性病與癌症治療、綠能、儲能及ESG永續發展等相關產業，皆有望成為未來市場主流。

楊登嵙也分享自身投資成果，表示自己以2026年丙午火馬年作為投資布局參考，看好AI相關族群發展，今年截至5月底，投資績效已達250%。他認為，股價短期波動難免，但AI長期發展趨勢不變，投資人應掌握產業方向，並做好研究再進場。他分析，AI產業與2000年網路泡沫最大的不同，在於AI已從概念階段進入實際應用階段，目前廣泛應用於客服系統、醫療影像分析、軟體開發、製造業品質檢測、金融風險管理、翻譯及內容生成等領域，已逐漸成為各產業提升效率的重要工具。

AI熱潮還在點火？專家示警下半年「1最大風險」未來20年波動全說了

楊登嵙指出，AI已從概念炒作進入實際應用階段，廣泛運用於醫療、金融、製造及內容生成等領域。（圖／民視資料照）

此外，全球科技巨頭近年持續加大投資力度，包括Amazon、Microsoft、Google、Meta、OpenAI、SoftBank及NVIDIA等企業，都投入大量資金建置資料中心、AI晶片、雲端平台及相關基礎設施。隨著AI產業鏈逐步成形，從晶片設計、資料服務到企業應用解決方案皆已建立完整生態系，也降低整體產業短期內崩潰的可能性。

楊登嵙進一步指出，AI已成為全球科技競爭的重要戰場。根據相關統計，美國2025年AI私人投資金額約達2859億美元，中國約124億美元，英國約59億美元，法國約44億美元，德國則接近39億美元，各國均積極投入資源搶占AI發展先機。

對於外界擔心AI是否重演網路泡沫歷史，楊登嵙認為，整體AI產業短期內全面泡沫化的機率不高，但個別企業仍可能面臨風險。他提醒，缺乏獲利模式的AI新創公司、估值過高的AI概念股、技術門檻不足的AI應用，以及單純打著AI名號募資的企業，都可能成為未來市場修正的對象。輝達執行長黃仁勳日前也曾表示，AI將創造全新工作機會並重塑生產力，未來「懂得使用AI的人，將取代不懂得使用AI的人」，隨著全球資金與技術持續湧入，AI產業未來發展仍備受市場期待。

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